「今日好き」榊原樹里（じゅり）、へそピ輝くショット披露「完璧スタイル」「攻めてる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/23】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が3月22日、自身のInstagramを更新。へそピアスを輝かせたコーディネートを公開し、注目を集めている。
【写真】「今日好き」19歳美女「攻めてる」へそピ輝く大胆コーデ
榊原は「＃ootd」とつづり、サングラスをかけ、ウェーブがかかったハーフアップのヘアスタイルでのショットを披露。ロゴの入った黒地のトップスの片側裾をウエストラインまで上げており、へそピアスを輝かせたコーディネートとなっている。
この投稿は「めちゃカワイイ」「髪型似合ってる」「サングラス格好良い」「可愛すぎる」「完璧スタイル」「かっこいい」「攻めてる！」などと反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追かけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」19歳美女「攻めてる」へそピ輝く大胆コーデ
◆榊原樹里、へそピアス見せコーデ披露
榊原は「＃ootd」とつづり、サングラスをかけ、ウェーブがかかったハーフアップのヘアスタイルでのショットを披露。ロゴの入った黒地のトップスの片側裾をウエストラインまで上げており、へそピアスを輝かせたコーディネートとなっている。
◆榊原樹里の投稿に反響
この投稿は「めちゃカワイイ」「髪型似合ってる」「サングラス格好良い」「可愛すぎる」「完璧スタイル」「かっこいい」「攻めてる！」などと反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追かけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】