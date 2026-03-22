九州のパン好きは集合。全国の15店舗が集結する「パンのフェス2026 in ららぽーと福岡」開催

ぴあと日販セグモは3月20日〜22日、ららぽーと福岡にて「パンのフェス2026 in ららぽーと福岡」を共同で開催します。

■「ブルーベリーブレッド」も数量限定で特別販売

同イベントでは、全国から全15店の人気パン屋が集結。

「パンのフェスアワード」でグランプリを受賞したクリームパンで知られる「パン工房ぐるぐる」のほか、1日で2,440個のカレーパンを完売した記録を持つ「パンプラス」、もちもちの“生”食感がベーグル専門店「東京べーぐる べーぐり」などが登場します。

さらに、キューブ型食パン専門店「CUBE THE BAKERY」や、栗を丸ごと編み込んだクロワッサン食パンを展開する「KIYOKA MORIMOTO」、「伊豆高原フロマージュパン専門店Marble coco.」なども参加。

期間中は、各日115個限定で「ベーカリー ペニーレイン」の商品「ブルーベリーブレッド」（960円）を特別に販売します。

また、パンを購入した人には先着でららぽーと福岡で使用できるスペシャルクーポンのプレゼントも用意しているほか、会場内で購入したパンの「各店舗のレシート」または「店舗の袋」で、買物券が当たる抽選会に参加できます。

■イベント概要

開催日：2025年3月20日〜22日

時間：11時〜17時（※最終日のみ16時終了）

会場：ららぽーと福岡 1Fオーバルパーク

入場料：無料

主催：三井不動産商業マネジメント、パンのフェス実行委員会

出店店舗一覧：

パン工房ぐるぐる、東京べーぐる べーぐり、フリッツァ専門店 セモア！、本郷ベーカリー、神奈川カレーパンマーケット、伊豆高原フロマージュパン専門店Marble coco.、Donuts mania、スコーン専門店 famfam、ANDE＜アンデ＞、塩パン専門店 しおき、CUBE THE BAKERY、パンパティ、BOUL’ANGE福岡大博多ビル店、KIYOKA MORIMOTO、パンプラス

（フォルサ）