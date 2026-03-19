Stray Kids（ストレイキッズ）のHyunjin（ヒョンジン）が自身のInstagramを更新。自身がアンバサダーを務めるCartier（カルティエ）のジュエリーを纏う、自室での私服ショットを披露した。

【写真】Stray Kidsヒョンジン、私服×カルティエショット／センス溢れるヒョンジンの自室（2本）

■Stray KidsヒョンジンのおしゃれすぎるCartierショット

本投稿は、インスタライブなどでファンにはおなじみのヒョンジンの自室で撮影されたもの。Cartierのジュエリーとあわせた私服姿を披露した。1枚目は、ノーセットの髪に黒のプリントTシャツ、スウェットパンツを合わせたラフなスタイルでの鏡越し自撮り。左側には全身ショット、右側には同ブランドの「CLASH DE CARTIER（クラッシュ ドゥ カルティエ）」シリーズの新作リングやネックレスを身につけた手元のクローズアップが並び、コントラストの効いた構成となっている。

2・4・5・6枚目では、フード付きのデニムジャケットにチェンジ。モノクロカットや、頭上からのアングルなど、自撮りとは思えないアーティスティックな写真が続く。大胆に開いた胸元に輝くネックレスと人差し指のリングが上質な雰囲気を演出し、ゴージャスなイメージの強いCartierのジュエリーをカジュアルに落とし込んだスタイリングで、ヒョンジンのセンスの良さが際立つ。

ラストは再び鏡越しショット。イヤリングを見せるように長い髪を耳にかけた、ノーメイクとは思えない端正なビジュアルが印象的だ。

SNSでは「撮り方もビジュも全部が本当に素敵でかっこいい」「好きな質感すぎる」「完全にCartierを自分のものにしてる」「すっぴんヒョンジン最高」「お部屋で私服かわいい」「俄然Cartierクラッシュ欲しくなってる」と絶賛のコメントが寄せられている。

■スキズ・ヒョンジンの自室ショット