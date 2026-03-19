冨安、伊藤洋が復帰!! 塩貝健人が初招集!! 森保J、3月イギリス遠征メンバー28人発表
日本サッカー協会(JFA)は19日、今月のイギリス遠征2試合に臨む日本代表メンバー28人を発表した。長期離脱明けのDF冨安健洋(アヤックス)が24年6月のW杯2次予選以来1年9か月ぶり、DF伊藤洋輝(バイエルン)が昨年3月のW杯最終予選以来1年ぶりに復帰。FW塩貝健人(ボルフスブルク)が初招集された。
11月シリーズで負傷離脱していたGK鈴木彩艶(パルマ)、MF伊東純也(ゲンク)、MF三笘薫(ブライトン)も復帰。三笘は4日のプレミアリーグ第29節アーセナル戦で負傷交代した後、14日の第30節サンダーランド戦のメンバーを外れていたが、復帰の見通しが立ったとみられる。
一方、11月メンバーのDF板倉滉(アヤックス)、MF遠藤航(リバプール)、MF南野拓実(モナコ)、MF久保建英(ソシエダ)が負傷のため招集外。11月は天皇杯のため招集を見送られていたDF長友佑都(FC東京)も直近のJ1百年構想リーグでハムストリングを痛めており、招集されなかった。
日本代表は28日、スコットランド・グラスゴーのハムデン・パークでスコットランド代表と対戦した後、31日にはロンドンの聖地ウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と対戦。W杯前の5月31日に国立競技場でアイスランド代表との壮行試合を控えているものの、今回のイギリス遠征がW杯メンバー発表前最後の活動になるとみられており、欧州強豪との大事なテストマッチとなる。
■スタッフ
▽監督
森保一
▽コーチ
名波浩
齊藤俊秀
前田遼一
長谷部誠
▽GKコーチ
下田崇
▽フィジカルコーチ
松本良一
▽テクニカルスタッフ
寺門大輔
中下征樹
若林大智
渡邉秀朗
■選手
▽GK
早川友基(鹿島)
大迫敬介(広島)
鈴木彩艶(パルマ)
▽DF
谷口彰悟(シントトロイデン)
渡辺剛(フェイエノールト)
冨安健洋(アヤックス)
安藤智哉(ザンクト・パウリ)
伊藤洋輝(バイエルン)
瀬古歩夢(ル・アーブル)
菅原由勢(ブレーメン)
鈴木淳之介(コペンハーゲン)
▽MF/FW
伊東純也(ゲンク)
鎌田大地(クリスタル・パレス)
三笘薫(ブライトン)
小川航基(NECナイメヘン)
前田大然(セルティック)
堂安律(フランクフルト)
上田綺世(フェイエノールト)
田中碧(リーズ)
町野修斗(ボルシアMG)
中村敬斗(スタッド・ランス)
佐野海舟(マインツ)
鈴木唯人(フライブルク)
藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)
佐野航大(NECナイメヘン)
塩貝健人(ボルフスブルク)
後藤啓介(シントトロイデン)
佐藤龍之介(FC東京)
▼過去のメンバーリスト
25/11/06 キリンチャレンジカップ・ガーナ戦、ボリビア戦メンバー
(取材・文 竹内達也)
11月シリーズで負傷離脱していたGK鈴木彩艶(パルマ)、MF伊東純也(ゲンク)、MF三笘薫(ブライトン)も復帰。三笘は4日のプレミアリーグ第29節アーセナル戦で負傷交代した後、14日の第30節サンダーランド戦のメンバーを外れていたが、復帰の見通しが立ったとみられる。
日本代表は28日、スコットランド・グラスゴーのハムデン・パークでスコットランド代表と対戦した後、31日にはロンドンの聖地ウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と対戦。W杯前の5月31日に国立競技場でアイスランド代表との壮行試合を控えているものの、今回のイギリス遠征がW杯メンバー発表前最後の活動になるとみられており、欧州強豪との大事なテストマッチとなる。
■スタッフ
▽監督
森保一
▽コーチ
名波浩
齊藤俊秀
前田遼一
長谷部誠
▽GKコーチ
下田崇
▽フィジカルコーチ
松本良一
▽テクニカルスタッフ
寺門大輔
中下征樹
若林大智
渡邉秀朗
■選手
▽GK
早川友基(鹿島)
大迫敬介(広島)
鈴木彩艶(パルマ)
▽DF
谷口彰悟(シントトロイデン)
渡辺剛(フェイエノールト)
冨安健洋(アヤックス)
安藤智哉(ザンクト・パウリ)
伊藤洋輝(バイエルン)
瀬古歩夢(ル・アーブル)
菅原由勢(ブレーメン)
鈴木淳之介(コペンハーゲン)
▽MF/FW
伊東純也(ゲンク)
鎌田大地(クリスタル・パレス)
三笘薫(ブライトン)
小川航基(NECナイメヘン)
前田大然(セルティック)
堂安律(フランクフルト)
上田綺世(フェイエノールト)
田中碧(リーズ)
町野修斗(ボルシアMG)
中村敬斗(スタッド・ランス)
佐野海舟(マインツ)
鈴木唯人(フライブルク)
藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)
佐野航大(NECナイメヘン)
塩貝健人(ボルフスブルク)
後藤啓介(シントトロイデン)
佐藤龍之介(FC東京)
▼過去のメンバーリスト
25/11/06 キリンチャレンジカップ・ガーナ戦、ボリビア戦メンバー