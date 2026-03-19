ギャルモデルの今井アンジェリカが１８日、テレビ朝日系「ダイアンユースケの犬が言うてます」で、自身のＳＮＳアカウントにフォローと解除を繰り返してくる俳優がいると告白した。

大型犬カフェでの収録で、犬を指名し、その犬につけられた質問に答える…という番組。今井は「ガチで口説いてきた有名人は？」という質問を引いた。

今井は「あるあるだと思うけど、めっちゃフォローしてきて、外して、また次の日フォローしてきて外してを１週間繰り返されたことがある」と切り出した。「多分気付かれてないとおもって何回もフォローしている。でも通知が一番上にくるからわかる。フォローしましたよって」とコメント。

ユースケは「どういうこと？フォローして気付いてくれっていうこと？」と意味が分からない様子。今井は「フォローしたら通知かくる。でもアンジェがフォローしないから外す。昼の３時にフォローされて、外される。朝の５時ぐらいにまたフォロー。『朝５時から３時の男』ってあだ名がついた」と笑った。

その男性について「ドラマ関係。俳優さん」だとヒントも。なぜフォローバックしなかったか？という問いには「だって友達がいい感じって聞いてるから。ギャルが好きなんだなって」とその俳優は、今井の友達にも声をかけているのを知っていたからだと説明。

これにみりちゃむが「分かった！」といい、今井に耳打ちすると、「正解！」。みりちゃむは「グラビア界隈でもその人は有名」だと証言。今井は「巨乳かギャルが好きなんだよ」と同意した。

ますます誰かを知りたいユースケは「主役張る？」などと質問。今井は「張っちゃうよ」といいピー音を被せて名前を告白。テロップでは「主役級イケメン俳優Ｎ」とだけ紹介された。

ユースケは「ああ、分かる。そうなんや」と驚きつつ、納得していた。