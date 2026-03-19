花粉症の真の被害は｢集中力の損失｣!ママたちが求める“新しい選択肢”とは

今年も花粉飛散のピークシーズンに突入。例年以上の飛散量といわれる中、特定非営利活動法人ミンイーが実施した調査(回答4,566名)では、97%が｢日常生活に支障がある｣ と回答。なかでも最もつらい影響として76%以上が｢仕事･家事への集中力低下｣ を挙げています。目や鼻の不快感だけでなく、“生産性が奪われる”“家事育児が回らなくなる”という深刻な声が多く寄せられました。

｢薬は飲みたくない｣ 73％が抱える葛藤

花粉症の薬については、73％が｢できれば使いたくない｣ と回答。

理由として多かったのは、”眠くなる”、”集中力が落ちる”、”毎日飲み続けるのが不安”、”体への負担が気になる”、特に 授乳中･妊娠中のママ や、薬で眠くなると家事育児が回らないというママたちにとって、薬以外の選択肢は切実なニーズになっています。

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求められているのは｢手軽さ｣と｢負担の少なさ｣

｢毎年仕方なく我慢している｣という回答が37%で最多。｢正解が分からず迷っている｣と合わせると50%にも上り、花粉への解決策がない現状が浮き彫りになりました。

また、過半数が悩んでいる花粉対策について、重視するポイントは、｢手軽さ･続けやすさ｣が最多で約70%の方に支持されました。

その他、体への負担や費用なども対策時に過半数の方が意識していることがわかりました。

ママたちに選ばれているデジタル漢方



授乳中･妊娠中のママ や、薬で眠くなると家事育児が回らないというママたちから支持されているのが、デジタル漢方サービス『My Relief(マイリリーフ)』。

東洋医学の｢経絡｣や｢気血｣といった東洋思想をプログラム化し、たった数分スマホの画面に指を触れるだけで、“むずむず･ずるずる”といった不快感の軽減にアプローチしてくれるプログラムです。



【利用方法】

簡単３ステップでどなたでも手軽に無料で利用できます。

1)公式サイトからMy Relief公式LINEを友だち登録

2)公式LINEで簡単な質問に答えた後に｢プログラム開始｣ボタンをクリック

3)３分45秒、スマホの画面に指を触れるだけで完了 (※現行の所要時間)

リリース以降ユーザーは急増し、LINE登録者は20万人目前とのこと。

なぜ“指を置くだけ”でいいの?



東洋医学では、体のエネルギーは｢経絡｣を通って巡ると考えられています。花粉･ホコリ･湿気･ストレスなどが原因でこの流れが滞ると、“むずむず”“ずるずる”といった不快感が生まれるという考え方です。

『My Relief(マイリリーフ)』は、この“経絡の詰まり”にアプローチするグラフィックを特殊技法で設計し、スマホ画面に指を置くだけで体験できるプログラムとして開発されました。



ママに支持される理由は“わざわざ時間をつくらなくていい”こと。

プログラムの所要時間である3分45秒は、花粉･ハウスダスト･湿気･カビ･大気汚染･ペットなど、複数の外的要因による経絡の詰まり、またそれによる不快感へのアプローチを想定し、複数のグラフィックパターンを段階的に体験する構成として設計されています。

電子レンジの加熱待ち、お湯が沸くまでの数分、寝かしつけ後のリセット時間など、家事のスキマ時間に“ながら”でできる手軽さが魅力です。画面を見続ける必要もなく、指を置くだけでOKです。

2025年2月~4月に実施した調査では、5回以上利用した1,329名のうち 71％が｢3回以内で実感あり｣ と回答(自社調べ)。

｢薬を飲めない･飲みたくない｣そんなママたちにとって、“新しい選択肢”として広がりつつあるサービスです。

※個人の感想であり、効果を保証するものではありません。



薬に頼れない日も、頼りたくない日も、『My Relief(マイリリーフ)』は、忙しいママの生活にそっと寄り添う“デジタル漢方”という新しい選択肢。今年の花粉ピークは3月下旬まで続く見込み。スキマ時間でできるケアを取り入れて、少しでもラクに春を過ごしたいですね。

◼︎調査概要

・調査期間:2026年2月25日~2月27日

・調査機関:特定非営利活動法人ミンイー(自社調べ)

・調査対象:My Relief(マイリリーフ) LINEアカウント登録者

・有効回答数:4,566名

・調査方法:インターネット調査