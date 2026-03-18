職人技に息をのむ

虎士 TORAJIが非日常すぎる理由

名古屋駅から徒歩3分という好立地の『虎士 TORAJI(とらじ)』は食べるだけではなく、魅せる体験までできる和食店。

職人技とふぐ料理の魅力を同時に満喫できる、名古屋の食文化に新たな風を吹き込む魅力をご紹介します。

ハイライトは虎ふぐ解体ショー

『虎士 TORAJI』最大の見どころは何と言っても店内で行われる、虎ふぐ解体ショーです。

ふぐの調理は、日本では専門の資格を持つ職人にしか許されていません。

長年の修行と高度な技術が必要な世界です。このお店では、その資格を持つふぐ職人が目の前で虎ふぐを丁寧に捌きながら、ふぐの特性や猛毒についても解説してくれます。

包丁が入る瞬間の緊張感、光を透かしたように美しい身、淀みない職人の手さばきを、こんなに近くで体感できる機会はなかなかありません。

まるでライブパフォーマンスを観ているかのような迫力で、料理が届く前から既にかなりの満足感！

捌きたての虎ふぐは、鮮度を保ったまま備長炭を使った七輪焼として提供。

炭火の香ばしさとともに口に運ぶ瞬間、「さっきまで目の前で泳いでいた」という臨場感が味わいをさらに引き立てます。

天然vs養殖

食べ比べで差がわかる！

料理へのこだわりも、ただの和食店の域を超えています。

「ふぐ刺し(てっさ)」は、透き通るほど薄く引いた虎ふぐの身を、美しい菊の花のように盛り付けたひと皿。

見た目の華やかさだけでなく、口に入れると広がる上品な旨みと、噛むほどに増す独特の歯ごたえが格別です。

さらに特筆すべきは、天然の虎ふぐと養殖の虎ふぐを両方仕入れて、ぶつ切りの刺身でそれぞれの味わいを食べ比べるメニュー。

天然と養殖って、実際どう違うの？という素朴な疑問にその場で答えてくれる、他にはない構成です。

ふぐ料理の定番「てっちり(ふぐ鍋)」も見逃せません。

虎ふぐの骨や身から溶け出す出汁は非常に豊かな旨みを持ち、具材を煮込むことでさらに深い味わいに。

そして鍋の締めに提供される雑炊は、ふぐの旨味が凝縮された贅沢な一杯。

焼きふぐや唐揚げなど、部位ごとの食べ方のバリエーションも豊富で、ふぐの奥深さを余すことなく楽しめます。

季節を感じる海鮮もお見逃しなく

『虎士 TORAJI』はふぐ料理だけに特化したお店ではありません。

漁港や市場から直接仕入れる旬の鮮魚を使った海鮮料理も、その日のお勧めとして刺身や逸品料理など多彩に取り揃えています。

春には脂の乗った魚、夏にはさっぱりとした海鮮、秋冬には旨味の濃い魚介--。四季折々の食材を生かした料理は、日本料理ならではの醍醐味です。

さらに、自家製のポン酢・柚子胡椒・七味などの調味料にもこだわり、素材の旨みを最大限に引き出す工夫を重ねています。

余計な手を加えすぎず、素材本来の味わいを活かすスタンスが、日本各地から取り寄せた厳選食材とともにひと皿の完成度を高めています。

盛り付けや器へのこだわりも相まって、目でも十分に楽しめる仕上がりです。

都会の隠れ家で、とっておきの時間を

店内の雰囲気も特別です。

落ち着いた黒をベースにしたシックな空間にはジャズが流れ、隠れ家のようなムードが漂います。

カウンター席では職人の調理風景を間近で楽しみながら、目の前に設置されたライトアップされた幅3.6mの大型水槽で虎ふぐが優雅に泳ぐ姿を眺めることができます。

テーブル席ならゆっくりと会話を楽しみながら食事できるので、様々なシーンにも対応。名古屋駅から歩いてすぐの隠れ家的な場所で、非日常のひとときを過ごしてみては？

店舗名：虎士 TORAJI

住所：名古屋市中村区名駅3-25-9堀内ビルB1F

電話番号：052-485-9113

営業時間：11:30～15:00、15:00～16:30、17:30～23:00※水曜17:30～23:00

定休日：日曜

公式サイト：https://toraji-torafugu.com/