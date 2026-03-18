RINGO×ハローキティ♡10周年限定アップルパイ＆可愛すぎるコラボ登場

焼きたてカスタードアップルパイ専門店RINGOが、ブランド誕生10周年を記念してハローキティと夢のコラボレーション♡見た目も可愛く、味わいも本格的なアップルパイに加え、日常で使える限定グッズ付きセットが登場します。食べる前から気分が高まる特別なラインナップは、思わず手に取りたくなる魅力がたっぷりです♪

限定パイ3種の魅力

今回のコラボでは、見た目も楽しい3種類の特別パイが登場。

焼きたてカスタードアップルパイ〔ハローキティ〕



人気の定番パイに、ハローキティのメダルチョコをトッピングした特別仕様。

できたてミルフィーユ〔ハローキティ〕



サクサクのパイとカスタードに、リボンチョコを添えたキュートな一品。

焼きたてオープンパイ〔ハローキティ〕



蜜漬けりんごとアールグレイカスタードの香りが広がる、大人っぽい味わい。

※上記各種、単品での販売はございません。

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グッズ付きセット＆缶も登場

ハローキティのクーラーバッグセット



価格：3,870円（税込）/1セット

内容：焼きたてカスタードアップルパイ〔ハローキティ〕×1個、できたてミルフィーユ〔ハローキティ〕×1個、焼きたてオープンパイ〔ハローキティ〕×1個、オリジナルキルティングクーラーバッグ×1個

販売店舗：「RINGO」国内の常設店舗

販売期間：2026年4月1日（水）発売※なくなり次第終了

※1セットのお買い上げにつき、ハローキティコラボデザインの手提げ紙袋を1枚お付けします。

※1会計につき、同一商品は4セットまでの購入とさせていただきます。

※本セットは税率10％対象の商品です。

ハローキティのポーチセット



価格：2,852円（税込）/1セット

内容：焼きたてカスタードアップルパイ〔ハローキティ〕×1個、できたてミルフィーユ〔ハローキティ〕×1個、焼きたてオープンパイ〔ハローキティ〕×1個、オリジナルキルティングポーチ×1個

販売店舗：「RINGO」国内の常設店舗

販売期間：2026年4月1日（水）発売※なくなり次第終了

※1セットのお買い上げにつき、ハローキティコラボデザインの手提げ紙袋を1枚お付けします。

※1会計につき、同一商品は4セットまでの購入とさせていただきます。

※本セットは税率10％対象の商品です。

RINGOフィナンシェハローキティ缶



価格：1,480円（税込）/1缶

内容：RINGOフィナンシェ×3個

販売店舗：「RINGO」国内の常設店舗、「BAKE the SHOP」自由が丘店、「BAKE the SHOP」松坂屋静岡店、公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」

販売期間：2026年4月1日（水）発売※なくなり次第終了

※公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」では、2026年4月7日（火）の発売となります。

※1缶お買い上げにつき、ハローキティコラボデザインの手提げ袋を1枚お付けします。

※「RINGO」および「BAKE the SHOP」店舗では、1会計につき4缶までの購入とさせていただきます。

※公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」では、購入制限はございません。

発売日：2026年4月1日（水）発売

ミニプレートセットも見逃せない

ハローキティのミニプレートセット



価格：2,852円（税込）/1セット

内容：焼きたてカスタードアップルパイ〔ハローキティ〕×1個、できたてミルフィーユ〔ハローキティ〕×1個、焼きたてオープンパイ〔ハローキティ〕×1個、オリジナルミニプレート×1枚

販売店舗：「RINGO」国内の常設店舗

販売期間：2026年4月22日（水）発売※なくなり次第終了

※1セットにつきミニプレート1枚のセット商品です。

※ミニプレートの絵柄はランダムとなります。お選びいただけませんので、あらかじめご了承ください。

※1セットのお買い上げにつき、ハローキティコラボデザインの手提げ紙袋を1枚お付けします。

※1会計につき、同一商品は4セットまでの購入とさせていただきます。

※本セットは税率10％対象の商品です。

発売日：2026年4月22日（水）発売

特別なコラボで幸せなひとときを

RINGOとハローキティの10周年を祝う今回のコラボは、見た目の可愛さと本格的な味わい、さらに日常で使えるグッズまで楽しめる贅沢な内容♡

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったりです。数量限定なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください♪