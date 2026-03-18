メゾン キツネがA. SOCIETYとコラボ。限定アイウェアカプセルコレクションを発売

Maison Kitsune（メゾン キツネ）は、香港発のインディペンデント・アイウェアブランドA. SOCIETY（エー・ソサエティー）とのコラボレーションによる限定アイウェアカプセルコレクションを発売した。

音楽レーベル「Kitsune Musique（キツネ ミュージック）」を展開するなど、ファッションにとどまらず音楽やカルチャーを横断するブランドとして知られるMaison Kitsuneと、フォルムを起点としたデザインアプローチやアジアのアンダーグラウンドなアート、音楽カルチャーとの強いつながりで知られるブランドA. SOCIETYによるコラボレーションが実現した。

Maison Kitsuneの“パリと東京を繋ぐ”というDNAと、A. SOCIETYが持つ香港のクリエイティブなエネルギーが融合した本コラボレーションは、3つの都市、3つの感性、そして「思慮深く、手の届くラグジュアリー」という共通のビジョンを結びつける。

日本で製作され、素材、フィット、精度に細部までこだわって仕上げられた本カプセルは、カルチャーに根ざしたストーリーを身に着けることのできるデザインとなっている。

COLLECTION

HIKARI

HIKARI：クラシックなオプティカルフレームとアビエイターシルエットから着想を得た、洗練された軽量メタルフレーム

CAMILLE

CAMILLE：柔らかさと構築的なフォルムのバランスが特徴のアセテートフレーム

MING

MING：大胆で彫刻的なフォルムが印象的な、コンテンポラリーな存在感を放つフレーム

◼︎記念品のようなパッケージデザイン

パッケージも、このコレクションの重要な要素のひとつ。単なるボックスではなく、記念品のようにデザインされている。

手書きのポストカードから着想を得たパッケージで、各サングラスは香港から送られたメッセージカードのような、特別なスリーブに収められているす。パッケージには、中国文化に深く根ざす伝統的な「チョップ（印章）」がスタンプとして施されている。

さらに、本コラボレーションのために4種類のチョップデザインを特別に制作。

特別なデザインの「チョップ（印章）」がブラインドボックス形式で数量限定・ランダムに商品に同梱されており、サプライズギフトとなっている。

本カプセルコレクションは、2026年3月18日（水）より、Maison Kitsune直営店と公式オンラインストア、またA. SOCIETYの公式オンラインストアおよび取扱店にて発売開始。

※Maison Kitsuneのeはアクサン・テギュつきが正式表記

【発売情報】

発売日：2026年3月18日（水）

商品名：MAISON KITSUNE x A. SOCIETY HIKARI SUNGLASSES価格：36,300円（税込）

商品名：MAISON KITSUNE x A. SOCIETY CAMILLE SUNGLASSES価格：33,000円（税込）

商品名：MAISON KITSUNE x A. SOCIETY MING SUNGLASSES価格：33,000円（税込）

販売場所：Maison Kitsune直営店、A. SOCIETY取扱店Maison Kitsune公式オンラインストア：https://maisonkitsune.com/jp_en/A. SOCIETY公式オンラインストア：https://asociety.com/en-jp