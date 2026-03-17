3月17日、文化放送の定例社長会見が行われ、無期限で活動自粛していたフリーアナウンサー・生島ヒロシが4月から同局の番組で復帰すると公表。その発表が物議を醸している。

「この日、文化放送は東京・浜松町にある同局で定例社長会見を開催。2025年1月から無期限で活動を自粛していたフリーアナウンサー・生島さんが、4月5日スタートの『生島ヒロシの日曜9時ですよ〜』で復帰するとアナウンスしました。会見に出席した田中博之社長は、起用に踏み切った理由について『生島さんサイドの方からもラジオ番組をやりたいという希望があった』として、『きちんとリスナーと向き合って番組をうまく進行されている』『格別した技術をお持ちだ』との評価があったと明かしました。たしかに生島さんのラジオは大人気。一方、活動自粛のいきさつがあるだけに、率直に喜べないというラジオファンも多いようです」（スポーツ紙記者）

2025年1月27日、“早朝ラジオの帝王”といわれた元TBSアナウンサーの生島ヒロシは、レギュラーを務める平日朝のラジオ番組『生島ヒロシのおはよう定食』と『生島ヒロシのおはよう一直線』（ともにTBSラジオ）を降板し、無期限の活動自粛を発表した。翌2月には自身が立ち上げた所属事務所『生島企画室』を退所している。

「理由は、番組スタッフへの横暴な態度や、女性スタッフに不適切な画像を送信するといった、パワハラ・セクハラ行為が明らかになったこと。騒動から11カ月過ぎた11月27日配信の『女性セブンプラス』では、医療ボランティア活動を行う様子が報じられ、反省の弁を述べていました。

さらに今回、生島さんはラジオ番組への復帰発表を前に、オリコンのインタビューなどで彼の肉声が報じられています。活動自粛時は『今まで経験したことのないようなショック』だったとして、『呼吸も乱れるような感覚があった。自分の中で、何かが一気に崩れ落ちたんです』と当時の心境を振り返っているといいます。妻と夜道を歩いている時には、『まるで犯罪者だね』という言葉がこぼれたとか」（芸能記者）

だが、こうした報道に対してもやはり批判の声が出ている。

「日々反省するなかでコンプライアンスについても一から学び直し、資格試験にも取り組んだと自身の気持ちなどについては述べていますが、報じられた肉声の中には被害者への謝罪の言葉がありませんでした。こうしたことから、生島さんの反省の本気度を疑う人もいるようです」

復帰の一歩を踏み出した生島だが、信頼を取り戻すための道のりは険しいものになるかもしれない。