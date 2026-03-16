PCソフトメーカー「TYPE-MOON」が16日、公式サイトを更新。今春発売予定だったゲームタイトルの発売延期を発表した。

「平素より弊社ゲームをご愛顧いただき、誠にありがとうございます」と書き出して「2026年春に発売を予定しておりました『Fate/EXTRA Record』につきまして、ノーツ、バンダイナムコエンターテインメント、両社協議の上、開発体制の変更を含めた見直しを行うことといたしました。あわせて、今後の展開を踏まえ、販売元につきましても変更することといたしました」と報告。

「これらの対応に伴い、発売時期を延期させていただきます。 開発は引き続き継続しており、新たな販売元および発売時期につきましては、決まり次第あらためてご案内申し上げます」と説明。「本作を楽しみにお待ちいただいている皆さまにはご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます。 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と謝罪した。

ファンからはSNS上で「思い出に残る作品なので何とか頑張ってほしい」「続報なかったから延期かなぁとは思ってたけどそこからやり直しなのかぁ。楽しみにしてただけに残念」「まあ、fateでは延期はやたらよくあること」「販売元の再決定もあるし最低でも数年単位で待ちやね」などさまざまな声が寄せられた。