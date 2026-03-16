アカデミー賞で人種差別？『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』受賞スピーチ中の“不自然な中断”が波紋

Netflix『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』が第98回アカデミー賞で2冠に輝いた。

受賞スピーチが途中で強制終了されるという不可解な演出が、ファンの間に大きな失望を呼んでいる。

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日本時間3月16日午前、米ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催された第98回アカデミー賞授賞式にて、同作の挿入歌『Golden』が歌曲賞（主題歌賞）を受賞した。

大本命の期待通り、『Train Dreams』（『トレイン・ドリームズ』）、『Dear Me』（『Diane Warren: Relentless』原題）、『Sweet Dreams Of Joy』（『Viva Verdi!』原題）、『I Lied To You』（『罪人たち』）を抑えて栄冠を手にした。

『Golden』を作詞・作曲・歌唱した韓国系アメリカ人シンガーソングライターのEJAE（イゲ）は、ステージに登壇し「ありがとうございます。この素晴らしい賞をくださったアカデミーに心から感謝します」と感極まった様子で語り始めた。続けて「子供の頃、K-POPが好きだと言うとからかわれましたが、今では誰もが口ずさんでいます。歌詞のように、この賞は単なる成功ではなく“回復力（レジリエンス）”の象徴だと気づきました。家族や、側にいてくれたすべての人に感謝しています。Netflixも本当にありがとう」とメッセージを伝えた。

EJAEとともに『Golden』の作曲を手がけたクリエイターたちも登壇していたが、EJAEが話し終えた直後、スピーチの終了を告げる音楽が流れ始めた。他のメンバーが慌ててマイクを握りスピーチを続けようとしたものの、音楽は止まらず、結局全員がスピーチできないままステージを後にするという、後味の悪い幕切れとなった。

韓国での中継で解説を務めたアン・ヒョンモも「短編映画賞のスピーチは長く設けていたのに……」と、短さに疑問を呈した。これを見たネットユーザーからも「人種差別ではないか」「用意したメモを読んでいる最中なのにあんまりだ」「もう少し長く話させてあげてほしかった」といった批判や落胆の声が相次いでいる。

（記事提供＝OSEN）