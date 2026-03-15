LAGOMの洗顔がピンクレモネードの香りで登場♡朝にぴったりの限定ジェル洗顔

韓国発スキンケアブランドLAGOM〈ラゴム〉から、ブランド人気No.1の朝用洗顔料「ジェルトゥウォーター クレンザー」が、フレッシュなピンクレモネードの香りで登場。2026年5月14日（木）よりPLAZA限定・数量限定で発売されます。水のようなジェルが肌に伸ばすとすばやくウォーター状に変化し、みずみずしく洗い上げるのが特徴。爽やかなシトラスの香りとともに、気持ちのよい朝のスキンケア時間を楽しめるアイテムです。

水のように変化するジェル洗顔



「ジェルトゥウォーター クレンザー（PL）」は、ジェル状からウォータータイプへと変化するユニークなテクスチャーが特徴の朝用洗顔料。

肌に伸ばすと軽やかな感触で素早く水状に変わり、夜の間に浮き出た皮脂や汚れをすっきりオフします。

ウォータリーな使い心地で、洗い上がりはみずみずしくクリアな肌に。泡立て不要で使えるため、忙しい朝でも手軽に洗顔できるのも嬉しいポイントです。

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肌のうるおいを守るスキンケア設計



肌の水分保持力に着目した成分「アクアリシア（AQUALICIA®＊）」を配合し、洗顔後もしっとりとした肌へ導きます。

さらに、ムクロジ果実エキスやサボンソウ葉エキスなどの整肌成分を配合。

水系ベースと天然由来の界面活性剤により、敏感な肌もやさしく洗い上げます。ドライ、オイリー、センシティブなど幅広い肌タイプの方に使いやすい処方です。

夜には軽いメイク落としとしても使用可能。ピンクレモネードの爽やかな香りが広がり、ポジティブな気持ちでスキンケアタイムを楽しめます。

◯アクアリシア(AQUALICIA®)*:肌のうるおい保持力をサポートします。

◯ムクロジ果実エキス:肌のコンディションを整えます。

◯サボンソウ葉エキス:肌のコンディションを整えます。

商品情報



ジェルトゥウォーター クレンザー（PL）（朝用洗顔料）



価格：2,310円（税込）

容量：220mL

取り扱い店舗：PLAZA（限定発売）／amazon

爽やかな香りで心地よい朝洗顔



LAGOMの人気朝用洗顔「ジェルトゥウォーター クレンザー」に、限定のピンクレモネードの香りが登場。ジェルからウォーターへと変化する軽やかな使い心地で、忙しい朝でもすっきりと洗顔できます。

爽やかな香りとみずみずしい洗い上がりで、気持ちのよい一日をスタートできそう♡PLAZA限定・数量限定なので、気になる方は早めにチェックしてみてください。