お返しの品は3倍の価格!?ホワイトデーにいい格好したがる夫！家計が苦しく高額出費は痛いのに…【作者インタビュー】
これでもかと嫁をイビリまくる毒義母に、一見優しそうだけどドケチで超自己中な夫…そのリアルすぎるストーリーが話題を呼んだ漫画『義母クエスト』。それらのエピソードがさらにパワーアップして、漫画『義母クエストリターンズ 〜ヤバすぎる義母との負けられない30年戦争〜』として帰ってきた！
【漫画】本編を読む
前作に引き続き、『義母クエストリターンズ』の内容はAmeba公式トップブロガー・かづ(@kadu0614)さんの実体験に基づいたもの。今回は、原案者のかづさんには春ならではの義母や夫のエピソードを、迫力ある作画でストーリーの魅力を引き出している漫画担当の赤星たみこ(@tamikong)さんには作中のかづの夫・秋彦についての印象を聞いた。
2人の息子が独立し、現在は夫と猫と穏やかで満ち足りた生活を送る還暦を迎えた主婦・かづさん。しかしこの幸せな生活を手に入れるまでには、壮絶な闘いの日々があったという。
看護学生だったかづは、病院実習中に患者だった秋彦から好意を寄せられ、付き合い始めてすぐに結婚を決意。秋彦は反対する親と縁を切ってまで結婚したはずなのに、なぜか新婚早々、義母は毎日のように電話攻撃！さらに、家にやってきてはカーテンを切り刻んだり、食器をすべて割ったりと嫌がらせは徐々にエスカレートしていくが、夫はそんないざこざには無関心＆ノータッチ。さらには逆ギレまでする始末で…。
――春といえば卒業式や入学式などの季節です。息子(秋彦さん)に執着していた義母は、やはり、お孫さんの学校行事などにも参加していたのでしょうか？
【かづ】そりゃあ来ましたよ！別にこちらから誘ったわけでも頼んだわけでもなく「授業参観日はいつ？行事予定表を見せなさい！」って毎月のことでした。今みたいにコロナの影響で出席者の人数制限なんてなかった時代ですから、どこにでも参加しようとするし、とにかくメインでいようとする。
親が行けなくて代理で祖母が…というならわかりますが、私が出席しているのに祖母である義母が来てるんですからね。当時も私は何かしら役員をやっていたので、ほかの保護者や教職員にも顔が知れている訳ですよ。そしたら何人かが必ずといっていいくらいに「まぁ！おばぁちゃんですか!?お若いですね〜」って言ってくれるわけです。それ狙いだと確信してましたね。
それを「わざわざ行ってやった」と言わんばかりに、私から「ありがとうございます」を言わせたいんですよ。最初はそれこそ周りも「おばあちゃんが近くていいですねぇ」的な感じだったんですが、しょっちゅう参加しては私への態度が周りの目を気にすることなくアレなもんですから、徐々に「またおばあちゃん来てるの？大変ねぇ…」になってきました。それでも義母は、自分がそんな目で見られているなんてこれっぽっちも思っていないんで、遠慮するなんてことはなかったです。
――ほかに、3月といえばホワイトデーもありますよね。ケチな一面も描かれている秋彦さんですが、バレンタインに(お仕事関係者などから)チョコレートをいただいた場合、お返しにもお金はかけないタイプだったのでしょうか？
【かづ】当時の職場には事務員さんや営業さんなど、結構女性社員はいらっしゃいましたから、バレンタインにはチョコレートを10個近くもらってきていましたね。別にモテてるわけでもなく、職場のコミュニケーション的にでしょうけれど、今みたいに「義理チョコ」という言葉がまだなかった頃ですから500円から1000円くらいの物でした。女性社員さんも出費が大変だったと思います。
ホワイトデーには全くお返しなんかしない男性社員も多いと夫は言っていたんですが、その中でもちゃんとお返しをすると自分の株が上がると思っていて、少なくとも倍から3倍のお値段の物をお返ししていました。当時の夫の収入から考えるとホワイトデーのお返しに1万円近くも出費するのは痛すぎて「全員がお返しをする訳やないんやろ？」と夫に言うと、「ホワイトデーのお返しをせぇへんで、仕事に支障が出たらどうするんや！書類作成や手続きを僕だけ後回しにされたらどうしてくれる！」と激怒することもありましたね。
「えっ？じゃあお返しをしなかった人たちは、女子社員さんに仕事に支障が出るほどの仕返しされてるん？」と聞くと、「そういうことをされたら困るって言うとんや！」と更に怒鳴りだし、挙句には「お返しがないんやったらもう会社には行かれへん！辞めることになってもええんやな！」と言いだすので、面倒くさかったです。見栄っ張りのええ格好しぃは親(義母)譲りです。そしてもちろん、お返しを買って用意するのはすべて私(家計から)でした。
――義母とのことに無関心、着道楽、ケチなど「えっ！」と思うようなところがたくさん描かれている秋彦さんですが、赤星さんからご覧になって、「私だったらコレが一番嫌だな〜」と思うのは本作の中でどのエピソードですか？
【赤星】やはり一番嫌なのは、本作後半で描かれている、親戚の葬儀で、脱いだばかりの生暖かいガードルをかづさんに…というエピソードです！あれは人としての品性を疑いますね！自分と息子だけはいいものを着て、かづさんには質素なものしか許さないなんて、本当に人として許せないです！着道楽するなら、心にも経済的にもゆとりがある人がやるべきで、心のゆとりがない人がいくら着飾っても成金にしか見えないです。
――逆に、秋彦さんについて「ここはいいな」と思うところなどがあれば、教えてください！
【赤星】秋彦さんは、新婚時代は自分の母にがんじがらめに縛られていて、母親からの洗脳もあったと思います。後にかづさんがうまく導いていい夫になった、ということを知っているからこそ、新婚時代の秋彦さんを100％のクズ男には描きたくないな〜と思っていました。優柔不断、ある意味、素直。だから、顔の表情を義母のようなモンスターっぽく描かず、普通の男として描くように心がけました。それでは逆に迫力が出なかったかもしれませんが、秋彦さんは芯から嫌な奴ではない、と思っていたからこそです。
壮絶な嫁イビリに立ち向かうかづさんの行動力と人間力、さらにそれを臨場感あふれる絵や展開で表現している赤星さんの漫画…2人の強力なタッグにより、読み応え抜群の漫画となっている『義母クエストリターンズ』。まだの人は、ぜひ読んでみて！
取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
