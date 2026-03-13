【最高だぜ】ついに登場した格安な「MacBook Neo」をレビューします。いやあ、こんなに良いとは思いませんでした。価格考えたら最高ですよ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【最高だぜ】ついに登場した格安な『MacBook Neo』をレビューします。いやあ、こんなに良いとは思いませんでした。価格考えたら最高ですよ」と題した動画を公開した。
動画で戸田氏は、新たに登場した低価格モデル「MacBook Neo」を実際に開封し、そのデザイン、性能、コストパフォーマンスを辛口で評価。事前の情報からあまり期待していなかったとしつつも、「蓋を開けてびっくり最高です」と、その完成度の高さに驚きを見せた。
まず本体のデザインについて、今回レビューしたシトラスカラーは「めちゃくちゃいい色」と評価。「もっと黄色っぽいかと思ったら、案外結構シルバーに近くて、これならおっさんでも持って歩ける」と、落ち着いた色合いを称賛した。さらに、MacBook Airと比較してサイズは一回りコンパクトである点にも触れた。
戸田氏が特に絶賛したのは、その価格からは想像できないほどの高級感だ。「この価格のパソコンの中では、Windowsを含めて最も高級感があること間違いない」と断言し、パーツの合わせ目など細部の作り込みにAppleの技術力の高さを指摘した。ディスプレイについても、高解像度・高輝度で非常に美しいと評価し、「このディスプレイでこのボディが約10万円で買えるっていうのはとんでもないコスパ」と語った。
パフォーマンス面では、ベンチマークテストの結果を公開し、価格を考えれば十分な性能であると結論付けた。一方で、動画編集など負荷の高い作業には不向きとしつつも、「ブラウザを見たり、表計算使ったり、動画を見たりという用途であれば十分使える」と述べた。
総評として、戸田氏はこのMacBook Neoを「10万円で買えるノートパソコンの中では今一番おすすめ」と高く評価。その圧倒的なコストパフォーマンスから、限られた予算で高品質なPCを求めるユーザーにとって最適な一台であると結論付けた。
