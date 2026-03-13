【Amazon】Apple Watch Series 11（GPSモデル）が最大11%OFFに
Series 11は、進化したヘルスケア機能と洗練されたデザインを兼ね備え、これまで以上に薄く、軽く、そして頑丈になった最新モデルです。人気のカラーは売り切れることもあるので、購入予定の人はお見逃しなく。
24時間あなたを見守る、進化したヘルスケア機能
Apple Watch Series 11の最大の注目点は、さらに手厚くなった健康管理機能です。
・高血圧パターンの通知：血圧が高い状態が続くパターンを検出し、健康リスクの兆候をいち早く知らせてくれます
・睡眠スコアと無呼吸の兆候：睡眠の質を数値化する「睡眠スコア」で回復力をチェック。さらに、睡眠時無呼吸の兆候も検出可能です
・バイタルアプリの活用：心電図の記録や血中酸素レベルのチェックに加え、夜間の主要な健康指標を一目で確認できます
薄く、軽く、よりタフになった美しいデザイン
Series 10よりもさらに軽量・薄型化。運動中はもちろん、就寝時も気にならない快適な着け心地を実現しました。また、前モデル比で2倍の耐擦傷性能を持つ超頑丈なガラスディスプレイを採用。
さらに50メートルの耐水性能とIP6X等級の防塵性能を備えており、アクティブなシーンでも安心して使用できます。
わずか15分で8時間分充電できる。革新的なバッテリー体験
スマートウォッチの課題である充電ストレスが、Series 11では劇的に改善されています。通常使用時で、最大24時間のスタミナを確保。忙しい朝でも、わずか15分の充電で最大8時間の通常使用が可能です。
あらゆる動きをデータ化するフィットネスパートナー
運動習慣がある方にとっても、Series 11は最強の相棒に。心拍数範囲やトレーニングの負荷、ランニング時のペーサー機能など、アスリート目線の詳細な分析が可能。
Series 11を購入すれば、ワークアウトプログラム「Apple Fitness+」を3か月間無料で体験できます。
