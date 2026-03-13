【Amazon】Apple Watch Series 11（GPSモデル）が最大11%OFFに
Amazonにて、最新のApple Watch Series 11（GPSモデル）が期間限定で最大11%OFFとなるセールが実施されています。

Series 11は、進化したヘルスケア機能と洗練されたデザインを兼ね備え、これまで以上に薄く、軽く、そして頑丈になった最新モデルです。人気のカラーは売り切れることもあるので、購入予定の人はお見逃しなく。

Apple(アップル)

AW S11 GPS Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 46mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド - M/L、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応

69,800円 → 62,511円（10%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

AW S11 GPS Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 42mmスペースグレイアルミニウムケースとブラックスポーツバンド - S/M、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応

64,800円 → 57,610円（11%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



24時間あなたを見守る、進化したヘルスケア機能


Apple Watch Series 11の最大の注目点は、さらに手厚くなった健康管理機能です。

・高血圧パターンの通知：血圧が高い状態が続くパターンを検出し、健康リスクの兆候をいち早く知らせてくれます

・睡眠スコアと無呼吸の兆候：睡眠の質を数値化する「睡眠スコア」で回復力をチェック。さらに、睡眠時無呼吸の兆候も検出可能です

・バイタルアプリの活用：心電図の記録や血中酸素レベルのチェックに加え、夜間の主要な健康指標を一目で確認できます




薄く、軽く、よりタフになった美しいデザイン


Series 10よりもさらに軽量・薄型化。運動中はもちろん、就寝時も気にならない快適な着け心地を実現しました。また、前モデル比で2倍の耐擦傷性能を持つ超頑丈なガラスディスプレイを採用。

さらに50メートルの耐水性能とIP6X等級の防塵性能を備えており、アクティブなシーンでも安心して使用できます。




わずか15分で8時間分充電できる。革新的なバッテリー体験


スマートウォッチの課題である充電ストレスが、Series 11では劇的に改善されています。通常使用時で、最大24時間のスタミナを確保。忙しい朝でも、わずか15分の充電で最大8時間の通常使用が可能です。




あらゆる動きをデータ化するフィットネスパートナー


運動習慣がある方にとっても、Series 11は最強の相棒に。心拍数範囲やトレーニングの負荷、ランニング時のペーサー機能など、アスリート目線の詳細な分析が可能。

Series 11を購入すれば、ワークアウトプログラム「Apple Fitness+」を3か月間無料で体験できます。

※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
