サッカーユニフォーム研究家「ともさん」が、鹿島のユニフォームに注目

Jリーグ百年構想リーグは2月から6月までの4か月間に渡り開催され、J1は東西に、J2・J3は東西にそれぞれ2グループの計4グループに分かれて戦っている。

そんななか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」は鹿島アントラーズが特別シーズンで着用する1着に注目している。

明治安田百年構想リーグのユニフォームのテーマは「夜明け 時代の碇を上げろ」。夜明けを待つ静寂を湛えた「鹿島灘のダークネイビー」、クラブの誇りである「ディープレッド」をホリズムタルストライプとして大胆に配置。水平線に昇る朝日の如く、新しい時代の夜明けを表現した。

「シャツの前面のネイビー部分には所々に『朝焼け』を思わせるグラフィックが配置されており、芸の細かさを感じる。鹿島アントラーズは2ndユニフォームやGKユニフォームは2025デザインを継続させている。メインカラーのディープレッドを封印し、特別な配色で挑む昨年度王者の鹿島アントラーズに注目だ」と解説した。（FOOTBALL ZONE編集部）