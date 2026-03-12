この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「生きる目的を探してはいけません」希死念慮に囚われた時の危険な行動とは？専門家が語る現実

精神科医らが自身のYouTubeチャンネルで「希死念慮がある時にやってはいけない６つのこと」と題した動画を公開。死にたいという気持ちに苛まれた際に、状況をさらに悪化させてしまう可能性のある6つの行動について、専門的な見地から解説した。



動画の冒頭で、希死念慮は突然訪れるものではなく、辛い出来事が重なることで徐々に心に根付き、物事をネガティブに考えてしまう「認知の歪み」であると説明した。



その上で、やってはいけないことの1つ目として「ケツロンを急ぐ」ことを挙げる。自殺衝動のきっかけは失恋や近しい人との別れといった「喪失体験からの孤独」であることが多いが、その苦しみは一過性の場合が多く、2ヶ月程度で回復に向かうと指摘。「生きるか死ぬか、結論を急がないで」と呼びかけた。



次に「嫌な人との関係を我慢する」こと、「一人で耐えようとする」ことを挙げ、いじめやハラスメントからは「ともかく逃げることを最優先に」と助言。また、ネガティブな感情は「カタルシス効果」を利用し、SNSへの書き込みや専門家への相談を通じて外に吐き出すことが重要だと述べた。



さらに、「酒に逃げる」、そして「SNSで『幸せそうな誰か』を見る」ことのリスクを解説。飲酒は衝動性を高め、SNSでの他者との比較は自己否定感を強め、希死念慮を誘発する「毒」になり得ると警鐘を鳴らした。



最後に「生きる目的を探す」ことを挙げた。認知が歪んでいる状態では「生きる価値がないなら死んだ方が良い」という結論に陥りやすいため、「死にたい時には生きる目的を探さない方が良いのです」と断言。そして、「辛い時は深いことを考えず、ふわふわと生きていくこと」を勧め、動画を締めくくった。