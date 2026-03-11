¡Ö¼çÌò¤Ï¤à¤·¤í»Ý¤ß¤òµÛ¤Ã¤¿¤â¤ä¤·¤«¤â¤·¤ì¤ó¡Ä¡×10Ê¬¤ÇÄ¶´ÊÃ±¡ªÆÚÆù¤È¤â¤ä¤·¤Î¥ì¥ó¥¸¾ø¤·
ÆÚÆù¤È¤â¤ä¤·¤Î¥ì¥ó¥¸¾ø¤·¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó10Ê¬
ÆÚÆù¤È¤â¤ä¤·¤Î¥ì¥ó¥¸¾ø¤·¤Î¥«¥í¥ê¡¼Ìó276kcal¡¿1¿ÍÊ¬
ÆÚÆù¤È¤â¤ä¤·¤Î¥ì¥ó¥¸¾ø¤·¤Î¥ì¥·¥Ô
ÆÚÆù¤È¤â¤ä¤·¤Î¥ì¥ó¥¸¾ø¤·¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
ÆÚ¤¦¤¹ÀÚ¤êÆù¡¡150g
¤â¤ä¤·¡¡1ÂÞ¡Ê200g¡Ë
Æ¦ÉÄ¡¡1¡¿2¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊÌó50g¡Ë
±ö¡¡Å¬ÎÌ
¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡¡Å¬ÎÌ
¼ò¡¡Âç¤µ¤¸1
¡Ú¥Ô¥ê¿ÉÃæ²Ú¥À¥ì¡Û
¿Ý¡¡¾®¤µ¤¸2
¤·¤ç¤¦¤æ¡¡¾®¤µ¤¸2
º½Åü¡¡¾®¤µ¤¸1
¤´¤ÞÌý¡¡¾®¤µ¤¸1
Çò¤¤¤ê¤´¤Þ¡¡¾®¤µ¤¸1
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡Ë¡¡¾®¤µ¤¸1
¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿2¡Á1
ÆÚÆù¤È¤â¤ä¤·¤Î¥ì¥ó¥¸¾ø¤·¤Îºî¤êÊý
¡¡¡Æ¦ÉÄ¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£
¢¡¡ÂÑÇ®»®¤Ë¤â¤ä¤·¡¢Æ¦ÉÄ¡¢ÆÚ¤¦¤¹ÀÚ¤êÆù¤ò½ç¤Ë¤Î¤»¤ë¡£
¢¨¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ê¿¤é¤Ë¹¤²¡¢ÆÚÆù¤Ï½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
➂¡¡±ö¡¢¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡¢¼ò¤ò¤Õ¤ê¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¥ì¥ó¥¸600W¤Ç5¡Á6Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¢¨²ÃÇ®¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÆÚÆù¤¬¸Ç¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¡¡¿Ý¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢º½Åü¡¢¤´¤ÞÌý¡¢Çò¤¤¤ê¤´¤Þ¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯(¤¹¤ê¤ª¤í¤·)¡¢¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ô¥ê¿ÉÃæ²Ú¥À¥ì¤òºî¤ë¡£
¢¨¤ª¹¥¤ß¤Î¿É¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¤ÎÎÌ¤ÏÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¡¡ÆÚÆù¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤éÁ´ÂÎ¤ò¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Èº®¤¼¡¢¥Ô¥ê¿ÉÃæ²Ú¥À¥ì¤ò¤«¤±¤ë¡£
¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¥¿¥ì¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡ª¤ª»®¤Î¤Þ¤Þ¿©Âî¤Ë½Ð¤»¤ë¤Î¤â¡¢´ò¤·¤¤¤ª¼ê·Ú¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤ªÆù¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¬Íí¤ó¤À¤â¤ä¤·¤ÈÆ¦ÉÄ¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¡¢¥Ô¥ê¿É¤ÎÃæ²Ú¥À¥ì¤È¤âÁêÀ¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡£¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¡¢¤ªÈ¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
»®¤ÎÂç¤¤µ¤äÀ¹¤êÊý¡¢¤ª»È¤¤¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÃÇ®»þ´Ö¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£5Ê¬¤ò²á¤®¤¿¤éÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÚÆù¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤Þ¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²ÃÇ®¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢Æù¤¬¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆÚ¤¦¤¹ÀÚ¤êÆù¤Ï¡¢»é¤¬Â¿¤¤ÉôÊ¬¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥Ð¥éÆù¤Ï¸Ç¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢»é¤Î´Å¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ÆÆÃ¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤â¤âÆù¤ä¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£¤ª¹¥¤ß¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
²Ð¤ò»È¤ï¤º´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¡ÖÆÚÆù¤È¤â¤ä¤·¤Î¥ì¥ó¥¸¾ø¤·¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª»®¤ÇÄ´Íý¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©Âî¤Ë½Ð¤»¤Á¤ã¤¦¡¢Ä¶´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¡£¤ªÆù¤âÌîºÚ¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ì¤Æ¡¢Ë»¤·¤¤¤È¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
¢¨µ»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹