メイクくずれの不安を解消！簡単にきれいを取り戻せる【お直しテク】をご紹介♡

どの飲み会でも最上級に可愛くいられるよう、くずれないメイクテクを知りた〜いってコ必見！今回は、北里琉をお手本に、簡単にきれいを取り戻せる「リタッチテク」をご紹介します。これを読めば、長時間の飲み会も安心！進化した最新お直しコスメも要チェックです♡

くずれちゃってもキレイにリタッチできるテク 飲み会が長時間になればなるほど、メイクくずれのリスクが上昇するのは避けられないもの。それなら、簡単にきれいを取り戻せるテクを覚えておけばいいだけ！ 進化した最新お直しコスメとともにチェックして。

使用するアイテムはこちら♡ 【a】レブロン カラーステイ スキン アウェイクン コンシーラー 全２色 1,650円／レブロン

▶︎便利なスポンジアプリケーターつき。 【b】オールアワーズ ブラークッション 10,890円／イヴ・サンローラン・ボーテ（3/13限定発売）

▶︎ミストとパウダーで整えたような肌に導く液状パウダー。

HOW TO How to くずれたメイクをティッシュオフ ティッシュを鼻まわりに軽くあてて、浮き出た皮脂やメイクのヨレをやさしくオフ。このときティッシュは肌の上からおさえるだけで、こすらないようにするのがコツ。 How to コンシーラーで色ムラを整える 1でベースメイクが薄れ、赤みや毛穴が目立ってしまった部分にだけaを少量ずつ塗布する。重ねたコンシーラーが浮かないように、トントンとよくなじませて。 How to クリアパウダーで肌の透明感を復活 毛穴やテカリをおさえるブラー効果のあるbを、鼻まわりやほおにオン。全顔に重ねるより、くずれやすい部分だけおさえるほうが、厚塗り感のないきれいな肌を維持できる。 トップス 4,400円／PUNYUS デニムサロペット 14,990円／GYDA

他にもおすすめお直しアイテム 【c】ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト N 05555 6,490円／NARS JAPAN（2/13発売）

▶︎肌の透明感を引き出す人気パウダーの新色。赤みなども自然に目立ちにくく。 【d】リセット セッティング パウダー U000 14,300円／プラダ ビューティ（限定）

▶︎肌にのせるとクリームからパウダーに変化し、毛穴や色ムラをカムフラ。 【e】バイユア セラムフィット モイストプレストパウダー 01 2,530円／Hamee（3/12発売）

▶︎乾燥でメイクがくずれて目立ってきた肌悩みをサッと払拭。 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／佐々木れな（Three PEACE）スタイリング／城田望（KIND）モデル／北里琉（本誌専属）取材・文／政年美代子

Ray編集部 エディター 佐々木麗

北里琉