タレントの新山千春（45）が、納車されたこだわりの愛車を披露し、話題になっている。

【映像】14歳年下夫との写真や新たな愛車“ランクル70”（複数カット）

2023年11月、マッチングアプリで知り合ったという14歳年下の一般男性との再婚を報告し話題になった新山。Instagramでは仕事やプライベートについて発信し、2025年9月には家族で沖縄を訪れていることを報告。船の上での水着ショットや、海辺で夫と手をつなぐ仲睦まじい姿などを披露し、反響を呼んでいた。

新たな愛車“ランクル70”披露

2026年3月9日にはSNSで、納車されたこだわりの愛車を公開。20年ほど乗っていたジープから再再販ランクル70へと乗り換え、「これからキャンプだったり車中泊も使ってみたいなと思ってARBのルーフラック＆サイドオーニングも装着しました。他にも色々変えてます！！」「レトロ、ロマンが詰まってるけど、仕様は新しい再再販ランクル70 わたしの相棒です。楽しみながらまだまだカスタムしていきたいと思います！」と愛車の魅力を明かした。

この投稿には、「相変わらず車は男前」「入手困難の中よく手に入ったね。ワイルドな1台に仕上がるの楽しみにしてます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）