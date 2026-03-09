激しさを増すイラン情勢。石油施設などへの攻撃によって、世界経済にも影響が出ています。日本への影響も懸念され、都内の店では不安の声も聞かれました。

経済部の記者も驚いた、9日の株価の動き。

午前9時すぎ

「日経平均株価、下げ幅が3500円を超えました」

9日の日経平均株価の終値は、先週末と比べて2800円以上安い、5万2728円。史上3番目の下げ幅となりました。激化するイラン情勢が日本経済に影を落とした形です。

攻撃の応酬が始まってから、9日で10日目。

中でも、世界経済に深刻な影響を与えているのが、石油施設などエネルギー関連施設への攻撃です。

イスラエルやアメリカから攻撃を受けたイランは、報復として隣国のイラクや、サウジアラビア。アラブ首長国連邦。さらにバーレーンなどの周辺国のエネルギー関連施設を攻撃。

中東は世界の主要な原油産地。イラン情勢の激化と長期化が懸念される中、原油の供給への不安が強まり、原油価格は急騰しています。

■今後の日本のガソリン価格 経済の専門家は…

原油の9割以上を中東からの輸入に依存している日本にとって、戦火が広がる中東の今の状況は、決して対岸の火事ではありません。

経済の専門家は、今後の日本のガソリン価格について「原油価格がこのままで推移し、政府の対策が講じられなければ、ガソリン価格は1か月程度で1リットル235円まで上昇するのでは」などと分析しました。

◇

こうした分析もある中、来年度予算の審議で、野党が高市首相に迫りました。

中道・後藤議員

「ガソリンは暫定税率、既に廃止されてますが、このままいくと200円突破するという話にもなりかねない。さらなる補助が必要かもしれない」

高市首相

「多くの方々にとって必要なガソリンの値段が、もう許容範囲を超えるようなレベルにならないような対策を、現在使える基金も含めて対応を考えている」

高市首相は、原油高対策について、「イランとの間ではしっかりと話し合いや要請をしている」としたうえで、「原油の調達先の拡大に向けてもすでに動いている」などと述べました。

■クリーニング店も「早く平穏になって…」

これからが衣替えの繁忙期のクリーニング店も、原油価格の高騰に頭を抱えていました。

小林ランドリー工場 小林史明代表

「石油系溶剤になります。これが機械の中で200リットルぐらい入っている」

水の代わりに、大量の石油系溶剤で洗いますが…。

小林ランドリー工場 小林史明代表

「たぶん間違いなく2〜3か月後に（仕入れ値の）値上げが見込まれる。今までの経験上、間違いなく」

さらにハンガーや衣服を包む透明のカバーも、石油が原料。どれもクリーニング店にとって欠かせないため、値上がりしても買い続けるしかないといいます。

小林ランドリー工場 小林史明代表

「早く平穏になって通常の生活になればいいんですけど、長くなりそうですよね」

9日も、攻撃の応酬はおさまっていません。