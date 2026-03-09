3月8日、元EXILEのパフォーマー・黒木啓司がInstagramを更新。ストーリーズに残した“意味深発言”が、波紋を広げている。

「黒木さんは2021年12月、実業家の宮崎麗果さんと結婚し、翌年に芸能界を引退しています。引退後は、宮崎さんが手がけるコスメブランドのモデルをしたり、自らも植物療法の事業を手がけたりと、夫婦でビジネスに注力してきました。

相当な収入があったようで、かつて2人のInstagramでは、高級外車の購入報告や、ハイブランドバッグのコレクション公開など、“セレブ生活”ぶりがうかがえる投稿が多数、あがっていました。しかし2025年12月、宮崎さんが過去の税務申告をめぐり、刑事告発されたことから、事態は一変します」（芸能担当記者）

当時の報道によると、宮崎は法人税など約1億5000万円を脱税したとして、東京国税局から刑事告発されたという。取引先にSNSの運用業務をおこなったと虚偽の領収書を作成させ、脱税で得た金銭はブランド品購入などにあてていたと伝えられた。

宮崎は、Instagramのストーリーズで《過少申告のご指摘を重く受け止め、深く反省しております》《専門家の助言のもと、必要な修正申告および納税に速やかに対応して参ります》と謝罪している。3月18日には初公判が開かれる予定だ。

「騒動のなか、夫婦はこれまでの“セレブ投稿”を次々と削除していました。報道の影響を考慮したのか、子どもたちが写った家族写真も軒並み削除されています。

黒木さんに至っては、3月時点で夫婦の“仲よし写真”も削除。8日には、ストーリーズ上で朝日の写真をあげながら『新しい1日の始まり』と意味深な言葉を残しており、SNS上では離婚を疑う声まで噴出していたんです」（同前）

Xでは、“セレブ夫婦”の行く末を懸念する声も叫ばれる。

《意味深な投稿・・裁判始まる前に何かしらの対策かもわからんが、この感じだと離婚なのかなと思ってしまう。》

《啓司さんのインスタ、投稿めっちゃ削除してる?やっぱ例の件（）で子供とかのやつは消したのかな》

しかし黒木のアカウントでは、写真こそ根こそぎ削除されているものの、夫婦での旅行動画などはまだ残されている状態。宮崎のアカウント上では、夫婦のツーショットが見られる投稿が多数、残っている。そのため、あくまでSNSの運用の見直し、という見方をする向きもある。

宮崎は、2026年2月からInstagramを再始動させ、仕事の告知やファンへの返信を始めている。はたして、夫婦の行く先は……。