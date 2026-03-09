警察庁の公式X（旧ツイッター）が3月6日、《警察庁推奨アプリを発表しましたへ》（原文ママ）と報告。《詐欺電話を自動でブロックする機能など、特殊詐欺被害防止に有効なアプリ》とのことだが、Xユーザーからは疑いの目を向けられてしまっている。

【写真】高齢者や金髪ギャルが“機動隊”に!? 警察庁が投稿した衝撃の“AI画像”

『警察庁推奨アプリ』生成AIの画像が波紋

《「報道発表資料」「新着情報」を基本》に情報発信をしている警察庁のX。今回のポストで紹介している『警察庁推奨アプリ』は、ダウンロード・利用料ともに無料の『詐欺対策by NTTタウンページ』と『詐欺バスター Lite』の2種で、「特殊詐欺等の犯行に利用された番号（国際電話番号を含む）の発着信ブロック」や「警察庁から特殊詐欺に関する防犯情報のお知らせ」といった共通の機能が挙げられている。

警察庁はポストで《ぜひダウンロードをお願いします》と呼びかけている。しかし、Xユーザーは添付された画像に注目。ヘルメットやバリスティック・シールド（防弾盾）を装備した“機動隊風”の老若男女の画像で、下部に《この画像もAIによる生成画像です。巧妙な手口にはご用心ください》とあるが……。

「X上には“怪しすぎてリンクをタップできません”“画像が胡散臭い”“このXアカウント自体を詐欺アカと疑ってしまう”“画像がAI感丸出しで、公式なの理解してるんだけど詐欺広告感すげーw”“本物みたいな偽物に見えてしまう”など、AI画像のせいで違和感を覚えてしまったという声が続出。誤字と思われる《発表しましたへ》という投稿も、“AIを悪用した詐欺感”を強めてしまっているかもしれません。目を引き、話題を呼ぶことには成功していますが、警戒されてダウンロードしてもらえないとなると本末転倒です」（ITジャーナリスト）

中には、「このアカウントが本物かどうか確かめる所から、我々は試されている」という書き込みも。詐欺に対する人々の意識を高められるのであれば良いことだが、果たしてダウンロードを促すことはできているのだろうか――。