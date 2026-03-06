【ニューヨーク＝木瀬武】６日のニューヨーク市場で、原油先物価格の代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格は一時、１バレル＝８９ドル台に上昇した。

供給不安が長期化するとの見方から、２０２３年１０月以来２年５か月ぶりの高値水準となった。インフレ（物価上昇）の再燃や雇用市場の悪化も意識され、株式市場ではダウ平均株価（３０種）が一時、９００ドル超下落した。

英紙フィナンシャル・タイムズは６日、カタールのエネルギー相が、ペルシャ湾岸諸国が数日以内に原油生産を停止し、価格が１バレル＝１５０ドルまで上昇するとの予測を示した、と報じた。市場では、原油需給の逼迫（ひっぱく）が意識されている。

原油高がインフレを再燃させる可能性があることや、６日に発表された２月の米雇用統計で非農業部門の就業者数が市場予測を大幅に下回ったことが嫌気され、株式相場は下落している。６日のダウ平均は取引開始後、大きく値を下げた。５日も一時、前日終値比１１００ドル超下落し、終値は７８４・６７ドル安の４万７９５４・７４ドルだった。

市場関係者の間では、米国経済がインフレと景気減速が同時に進む「スタグフレーション」に陥ることを警戒する声も出ている。