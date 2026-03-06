グラビアタレントの清水あいりが、意中の男性を仕留めるための方法を伝授した。

【映像】清水あいりの男を落とすテク

3月5日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

番組内の「“本音はベッドの上で”女子会編」に出演した清水は、2024年7月に結婚したことを報告。「週末婚」という自立したスタイルを選択しつつ、話題は「どうすれば男性を落とせるのか」という実践的な恋愛相談へと発展した。3時のヒロイン・かなでや、ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃに対し、清水は「2人を見てて思ったのは、意外と隙がないなということ」と鋭く指摘した。

清水いわく、男を落とすために最も重要なのは、あえて「隙を見せる行動」を取ることだという。清水はその具体例として、スーパーで一緒に買い物をしているシチュエーションを想定した小芝居を披露。カゴを持ちながら、鼻歌を歌って独特なステップで踊り出すという、あまりに無防備で楽しげな姿を再現してみせた。さらに「今日はどのズッキーニにしようかな？ なすびもええな」と棒状の野菜ばかりを物色するボケを重ねると、かなでから「何で棒状のものばかり探してるんですか！」と猛烈なツッコミを浴び、現場は爆笑に包まれた。

さらに清水は、テクニックの真髄として「自分のことをあまり語らないこと」を挙げた。「この子どういう子なんやろ？」と考えさせる時間を作ることが重要だと説き、何時に寝るか、どこに住んでいるかといった情報を謎めかせておくのがコツだと語った。