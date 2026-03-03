【すき家】「3月得すきクーポン」配布開始。「牛カルビ焼肉丼」50円引き、お子様メニュー100円引き！《15日まで》

クーポンの利用期間は、3月15日23時59分までです。

すき家は、2026年3月3日から15日まで、公式アプリと公式Xで「3月得すきクーポン」を配信しています。

期間中は何度利用してもOK！

期間限定の「牛カルビ焼肉丼」と「トッピング牛丼」各種が50円引き、子ども用の「お子様」メニュー3種が100円引きになるお得なクーポンを公式アプリと公式Xで配信しています。クーポンの利用期間は、3月15日23時59分までです。

「牛カルビ焼肉丼」 50円引き

対象商品は、牛カルビ焼肉丼、キムチ牛カルビ焼肉丼、ねぎ玉牛カルビ焼肉丼、とろ〜り3種のチーズ牛カルビ焼肉丼、にんにく牛カルビ焼肉丼の5メニュー。牛カルビ焼肉皿は対象外です。

「トッピング牛丼」 50円引き

対象商品は、牛丼と牛丼ライトのトッピング商品各種です。トッピングの単品や、牛丼カテゴリー以外の商品にトッピングを付けた場合は対象外になります。

クーポンは、Sukipassとの併用やトッピング牛丼のランチコンボにも使えます。

「お子様」商品 100円引き

対象商品は、お子様牛丼、お子様カレー、お子様とりそぼろ丼の3メニューです。

いずれのクーポンも1回の会計につき3個まで適用されます。期間中は何度でも利用できます。デリバリーは対象外です。

また、Sukipassとの併用はできません。ただし、クーポン対象外の商品に対してはSukipassを利用できます。

株主優待券や食事券、レシートアンケートクーポン、ZSC特別クーポンとの併用は、店頭で会計する場合のみ可能です。すき家公式アプリで会計をする場合は併用はできません。

クーポンはすき家公式アプリと公式Xで配信中です。

なお「お子様」商品100円引きクーポンは、すき家公式Xで配信しています。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部