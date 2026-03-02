7月25日 発売予定 【LEGACYSOULミクロマン コマンド3号4体セット＆ミクロチェンバー4個セット】 価格：13,200円 【LEGACYSOUL ミクロマン ミクロチェンバー4個セット】 価格：1,100円 【LEGACYSOUL ミクロマン コマンド3号4体セット】 価格：12,100円

タカラトミーは国内ではタカラトミーモール限定で「LEGACYSOULミクロマン コマンド3号4体セット」と「ミクロチェンバー4個セット」それぞれを7月下旬、2製品をまとめたセットを7月25日に発売する。価格は2製品セットが13,200円、「LEGACYSOULミクロマン コマンド3号4体セット」が12,100円、「ミクロチェンバー4個セット」が1,100円。

本製品は「T-SPARK」の、懐かしい製品に新たな機構を加えてリファインした「LEGACYSOUL」より「ミクロマン」の「ミクロマンコマンド3号」をアップデートしたもの。ラインナップは「ミクロマンM171L タクマ・タケガミ」、「ミクロマンM172L テツヤ・タケガミ」、「ミクロマンM173L タツヤ・タケガミ」、「ミクロマンM174L ツヨシ・タケガミ」を収録している。

「ミクロチェンバー」には武器やパーツを収納でき、ミクロマンたちが装備を運ぶ姿を表現できる。装備は別売りとなっており、「ミクロマンコマンド3号」と「ミクロチェンバー」はそれぞれ4体、4個セットとなっている。

(C) ＴＯＭＹ