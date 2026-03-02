「新宿東口でスカウトされて、二つ返事でOKしました」親バレで一度は引退したセクシー女優が「限界まで現役」と語る理由
2004年にデビューし、現在は熟女セクシー女優として活躍中の川上ゆうさん（43歳）。20年を越えるキャリアを持つ彼女だが、今もアイドル的な人気を誇り、業界のレジェンドとしての存在感を放っている。
「ステキな50代を目指すなら、セクシー女優は辞められません！」
服飾デザイナーとして働いていた時に、セクシー女優の世界へと飛び込んだという川上さん。なぜ、セクシー女優になる道を選んだのか？ これからも現役を続けていくのか？ 現在の素直な気持ちを明かしてくれた。
◆好きなことをして、お金がもらえるなら最高！
――2004年11月に「森野雫」の名でデビューした川上さん。デビュー当時は美少女系セクシー女優として人気を博しました。
「でも、デビュー作は私メインの作品ではなかったんですよ。熟女系セクシー女優の紫彩乃さんの娘役としての出演で、私の出番は1人でのシーンと絡みのシーンが1回ずつといった感じでした」
――どういった経緯で出演することになったのですか？
「そもそもの始まりは2003年に新宿東口でスカウトされたことからです。話を聞いて二つ返事で『やってみたいです』とOKしました。そのまますぐにテスト撮影をして、事務所を紹介してもらうことになったんです」
――かなりライトな感覚ですね。
「実は私、その時の彼氏と撮影しながら行為をすることにハマっていたんです。だから一度、本格的なカメラを使って形に残してみたいという気持ちがあったんですよ。根本的に性行為が好きでした。それでお金がもらえるとなれば、さらに最高じゃないですか（笑）」
――めちゃくちゃ前のめりですね。
「でも、事務所を紹介してもらえるはずが、そのまま半年くらい放置されたんですよね。ようやく所属ができて仕事がもらえたと思ったら、飲み屋での接待要員ばかりで……。そのまま1年くらい経過してしまって、『デビューできないなら、もう辞める！』って言ったんです。
そのおかげか、大きいメーカーの単体女優の面接の話が来たんですが、私はまだ一般企業の正社員でもあったので、やっぱり陰でひっそりとやりたくて。結果、エキストラに近い形でのデビューとなりました」
――当時、どんな会社で働いていたのですか？
「服飾系です。最初は販売員だったのですが、後にデザイナーとして勤務するようになりました。セクシー女優になってからも続けていて、そのまま8年半くらい兼業で勤めていました」
――会社にバレたりはしなかったのですか？
「すぐに噂にはなりましたよ。ただ、その時の彼氏が同じ会社のバイヤーだったんです。周囲が『もしかして……』とザワついても、『似てるけど違うらしいよ』って火消しをしてくれていました。とはいえ、それでも少しずつ広まってはいきましたね。研修で工場に行った時なんかは、おじさんスタッフから『君って首輪が似合いそうだよね』なんて言われたりもして……」
――完全にバレているじゃないですか！
「でも、ぜんぜん気にしなかったです。だいたいのことは『そうですか？』ってサラっと流しちゃっていました（笑）」
◆親バレして一度はセクシー女優を引退
――デビューから3年半後に、一度引退を発表していますよね。
「仕事のことが親にバレて、家に居づらくなったので、ここでいったんは辞めようかな、と。ただ、引退作が発売された半年後には復活しているんですけどね（笑）」
――そんな短いスパンで何があったのですか？
「SMに興味が出てきたことが一番の理由です。知り合いがSMバーをやっていたので、引退後は毎週木曜日に通うようになりました。集まっているのは素人ばかりなのに、こんなにオープンに楽しそうに縛ったり縛られたりしていることに感銘を受けたんです。
