¡¡¡Ú¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¶¦Æ±¡ÛÀÐÌýÍ¢½Ð¹ñµ¡¹½¡ÊOPEC¡Ë¤Ë¥í¥·¥¢¤Ê¤ÉÈó²ÃÌÁ¤Î»ºÌý¹ñ¤ò²Ã¤¨¤¿¡ÖOPEC¥×¥é¥¹¡×¤ÎÍ»Ö8¥«¹ñ¤Ï1Æü¡¢²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢4·î¤ÎÁý»ººÆ³«¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£Áý»ºÉý¤ÏÆüÎÌ20Ëü6Àé¥Ð¥ì¥ë¤È¡¢Áý»ºÄä»ßÁ°¤ÎºòÇ¯12·î¤è¤ê7Ëü¥Ð¥ì¥ë¶á¤¯³ÈÂç¤¹¤ë¡£ÊÆ·³¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬»ºÌý¹ñ¥¤¥é¥ó¤ò¹¶·â¤·¡¢¸¶Ìý¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¼«¼çÅª¤Ë¸º»º¤·¤Æ¤¤¿8¥«¹ñ¤ÏºòÇ¯4·î¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î²óÉü¤òÁÀ¤Ã¤Æ¶¡µë³ÈÂç¤ò»Ï¤á¤¿¡£Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦¼ûÍ×¤ÎÌó3¡ó¤ËÅö¤¿¤ëÆüÎÌÌó290Ëü¥Ð¥ì¥ë¤òÁý»º¤·¤¿¡£º£Ç¯1¡Á3·î¤Ï¶¡µë²á¾ê¤Ë¤è¤ëÃÍ²¼¤¬¤ê¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢Áý»ºÄä»ß¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£