ULTIMATE PRO CFexpress 4.0 Type A SILVER Series VPG400

SUNEAST（株式会社旭東エレクトロニクス）のブースには、同ブランド初となるCFexpress 4.0対応カードが参考展示されていた。ブースでは2026年秋の発売とアナウンスしていた。価格は未定。

Type AおよびType Bの両方を用意する。どちらも持続書き込み速度400MB/秒を保証するVPG400に対応している。

Type Aは512GB、1TB、2TBをラインナップする。2TB版の最大読み出し速度は1,800MB/秒、最大書き込み速度は1,750MB/秒。

Type Bは512GB、1TB、2TB、4TB。4TB版の最大読み出し速度は3,700MB/秒、最大書き込み速度は3,500MB/秒。

ULTIMATE PRO CFexpress 4.0 Type B SILVER Series VPG400

ほかの新製品としては、安全性が高いという半固体電池を採用したモバイルバッテリーも展示されており、3月末に6,980円で発売する。容量は8,000mAh。Qi2対応で、対応スマートフォンの背面に取り付けるとワイヤレス充電が可能になる。

半固体モバイルバッテリー

厚みは世界最薄クラスという約7.2mm