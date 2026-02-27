女優でモデルの黒木メイサが2月27日までに更新されたInstagramで見せた最新ショットに思わぬ注目が集まっている。

「黒木さんは黒いジャケットのインナーに黒いフードを合わせ、さらに黒いサングラスをかけており、全身“黒づくめ”のスタイリッシュな格好を見せています。手元にはホタテが映し出されているのですが、割り箸が交差している“クロス箸”であり、こちらの箸の持ち方に関してマナー違反を指摘するツッコミが相次いでしまったのです」（スポーツ紙記者）

コメント欄には、

《箸の持ち方や所作が綺麗なら、さらにいいんだがこればかりは仕方ないかぁ…ちょい悲しくなりました》

《箸の持ち方よ》

といった声が並ぶ。こうした声が聞かれる理由を芸能ジャーナリストが指摘する。

「芸能人や著名人の食事のマナーに関しては細かいツッコミが入りがちですね。2018年1月15日に放送された『帰れま10＆Qさま!!合体3時間SP 人気回転寿司チェーン店で帰れま10！』（テレビ朝日系）では元SMAPのキムタクこと木村拓哉さんが、食事を食べる時に舌を出す“迎え舌”の場面が映し出され物議を醸しました。2024年11月には、9月に映された石破茂首相（肩書は当時）がおにぎり指で米を口に押し込むように食す映像が“汚い”と批判を集めています」

細かい動作にも指摘が向けられるのは、それだけ注目度が高い証拠でもあるだろう。

「今回、黒木さんがアップしたショットは魚介類を箸で食べようとする場面です。ホタテの身が取りにくいため、たまたま箸がクロスしてしまった可能性も考えられます。今回の画像はあくまでも黒木さんのファッショナブルな姿を見せるものなので、本人としても箸の持ち方に関してはそれほど気にしていなかったのかもしれません。なにより“クロス箸”は、食べ物を箸で突く“刺す箸”のような極端なマナー違反ではありません」（前出・同）

X上では、

《箸は食事をする為の道具で、食事が出来れば何の問題も無いペンも字が書ければ問題無し》

《完璧な人なんていない人間なにかしらできないことがあって良いはずもっと良い面に目を向けても良いはずみんな疲れている》

といった黒木をフォローする声も聞かれる。ここまで注目が集まった理由を芸能ジャーナリストはこう分析する。

「例えば、これがお笑い芸人などであれば“ネタ”としてほとんど問題視されることもなかったでしょう。一方で黒木さんはクールなキャラで、なんでも完璧にこなせそうなイメージもありますからね。今回の写真を“ギャップ”として肯定的にとらえるか、否定的に捉えるか、わかれるところでしょう」

美味しそうに食べているのは間違いないが――。