2月25日放送の『水曜日のダウンタウン』（TBS）はお笑いトリオ・ネルソンズのメンバーのひとり、青山フォール勝ちを主人公にしたドッキリ企画を放送。

青山は長年付き合っているシングルマザーの彼女にプロポーズしたいのだが、その模様を年末特番で放送すると伝えられておりすぐにはプロポーズできない。しかし、その特番こそドッキリの設定であり、彼女は「青山にプロポーズさせる」ミッションを遂行。こうして、「絶対にプロポーズしてはいけない」青山と「絶対にプロポーズしてほしい」彼女のともに譲れない心理戦が繰り広げられることになった。

「青山さんは高校時代に国体準優勝、大学時代に天皇杯ベスト8に入ったこともあるアマチュアレスリングの元日本代表選手です。お笑いの世界に入り、ネルソンズとして『キングオブコント』（TBS）では2度の決勝進出を果たすなど、しっかり結果を残しています。また、体育会系気質から、2021年にはヨシモト∞ホールのリーダーに就任。“青山軍団”と呼ばれるほど、多くの後輩芸人が彼を慕っています」（芸能記者）

スタジオではコットン西村やレインボー池田、先輩のジャンポケ太田などがドッキリの行方を見守った。

「男気のある青山さんは一方でプライドが高く、イジられるのが苦手です。平場のトークが弱く、どんなパスが来ても返せないという弱点もあります。こうした弱点は“お笑いイップス”とされ、2月22日には『マルコポロリ!!』（カンテレ）では『イップス青山荒療治SP』がオンエアされたばかり。後輩からさんざんイジられていたのですが、今回の『水ダウ』で一発逆転しましたね。連れ子となるカナトくんと向き合い、気持ちを伝え合う姿は視聴者の感動を呼び、モニターで見ていた後輩芸人も涙するほど。かつての“東京若手芸人のリーダー”ぶりを見せてくれましたね」（前出・記者）

番組終了後、青山は自身のXで力強く次のように宣言した。

《この度、ネルソンズ青山フォール勝ちは結婚いたしました！ 水曜日のダウンタウンで、たくさんの方々の協力のもと、フラッシュモブプロポーズを成功させました。これからは妻と息子と、家族3人トリオとして、笑いの絶えない家庭を築いていきます》

コットン西村も自身のXで新婚カップルのツーショット画像を投稿し、《青さんお幸せに》とメッセージを添えた。

X上でも青山人気が一気に加速。ところが……

《青山さんも素敵でした!!ネルソンズもっと売ろー!! 平場がんばれー笑》

《青山にこんなポテンシャルあったんだ。。。もっと売れていいだろ。。。もっと平場がんばれよ。。。》

《青山軍団あんだけ他の番組で青山のことボロカスに言ってたのに今回はめっちゃ青山のサポートしてたの良かったなー》

そのキャラクターゆえか、“イジり”のコメントが大勢を占めている。

「一時は後輩から“面倒な人”扱いをされていた青山さんですが、今回のドッキリ企画で人の良さや真面目な面がしっかり引き出されました。大きなチャンスを掴んだとも言えます」（前出・記者）

平場の弱さもネタに昇華できれば、さらに売れるかも。