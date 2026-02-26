フィギュアスケート女子で銅メダル

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が26日、日テレ系の情報番組「DayDay.」に生出演。大ファンだというNiziUのMIIHIから直筆メッセージが送られ、思わず涙する場面があった。

「ある人」からの直筆メッセージとして「銅メダル本当におめでとうございます。私もオリンピックでの活躍を拝見させていただきました。迫力ある堂々とした綺麗な演技に感動と勇気をもらいました。演技後のポーズやリンク外での愛嬌のある姿が可愛すぎて、既に私も中井選手の虜です」と代読された後、「申し遅れましたが、NiziUのMIIHIです」と明かされた。

これに中井は驚き、感極まって涙。スタジオも騒然となった。続きのメッセージで「NiziUを応援してくださっていると、テレビやSNSを通して知りました。本当にありがとうございます。3月末までライブを行っているので、お時間があればぜひ遊びに来てください。今回はお手紙になりましたが、いつか直接お祝いさせてください。これからもずっと応援しています」と伝えられた。

代読の間、中井はまるで五輪のキス・アンド・クライのように興奮が収まらない様子。涙が止まらなかった。「本当にびっくり。夢が叶ってますね、今」と感激。「自分がつらい時に音楽だったり、頑張っている姿を見て自分も頑張ろうと。辛い時に見て自分も頑張っています」と語った。



（THE ANSWER編集部）