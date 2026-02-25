¾å²¼¤Ç3000±ßÂæ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡ª¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤¬¡È¤ª¤Ç¤«¤±Éþ¡É¤ËËÜµ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥Ï¥ì¥Ê¥ê¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º
¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÂçÆüÊýÍý»Ò¤Ç¤¹¡£ÀèÆü¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Î2026Ç¯½Õ²ÆÅ¸¼¨²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¦¥§¥¢¤ä¡¢2025Ç¯¤Ë¥Ð¥º¤Ã¤¿¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¡¢µ¡Ç½À¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡2026Ç¯¤Î¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Ï¤¤ì¤¤¤á¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤âËÜµ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡ª ¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥Ï¥ì¥Ê¥ê¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¤ª»Å»ö¤Ê¤ÉÉáÃÊ»È¤¤¤«¤é¡¢Â´¶È¼°¤äÆþ³Ø¼°¤Ë¤âÃå¤Æ¹Ô¤±¤ë¤¤ì¤¤¤á¤ÎÉþ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¥Ï¥ì¤ÎÆü¡Üordinary¡ÊÉáÃÊ»È¤¤¡Ë¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É¹©É×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Á´3·¿¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¤Ï»ä¤¬»îÃå¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ë¡£
¢¡ÂÎ·¿¥«¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨È´¤«¤ì¤¿¥Ú¥×¥é¥à¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼
¡¡¤Ò¤È¤Ä¤á¤Ï¥Ï¥ì¥Ê¥ê¡¼¥Ú¥×¥é¥à¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ê1280±ßÀÇ¹þ¡Ë¡£Ãå¤Æ¤ß¤ë¤ÈÂÎ·¿¥«¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨È´¤«¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¼ó¼þ¤ê¤Ï¾¯¤·¹¤á¤Ë³«¤¤¤¿¥¯¥ë¡¼¥Í¥Ã¥¯¤Ç¡¢º¿¹ü¤¬¸«¤¨¤Æ¥·¥ã¡¼¥×¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£¼ó¼þ¤ê¤ÎÈ©¤¬¾¯¤·¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¾®´é¸«¤¨¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾åÉÊ¤Çº£¤Ã¤Ý¤¤¡¢ÀäÌ¯¤Ê³«¤¶ñ¹ç¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶»²¼ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Î¥Ú¥×¥é¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥¦¥¨¥¹¥È°ÌÃÖ¤ò¹â¤¯¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¿þ¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë²¼Ê¢¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¥«¥Ð¡¼¡£¸å¤í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¿¬¤â¥«¥Ð¡¼¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²£¤«¤é¸«¤¿¤È¤¤Ë¿þ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¼Ð¤á¤Ê¤Î¤ÇÂÎ¤Î¸ü¤ß¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âµ¸ý¤Ï¶¦ÉÛÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÇºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Ã¤ÈÂµ¤ò¤Þ¤¯¤Ã¤Æ²È»ö¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¡ý¤Ç¤¹¡£º¸±¦¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢±¦Â¦¤Ë¤Ï¾å¤«¤é¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÂè3¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÀèÀ÷¤á¤Î»å¤«¤éºî¤é¤ì¡¢¿§¤¬°Â¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤
¡¡¥Ï¥ì¥Ê¥ê¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÀèÀ÷¤á¤Î»å¤«¤éºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹â¸«¤¨¤¹¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤ÏÀèÀ÷¤á¤Î¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»å¤òÀèÀ÷¤á¤¹¤ë¤ÈÀöÂõ¤äÆü¾Æ¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§¤¬È´¤±¤Ë¤¯¤¤ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ËÀèÀ÷¤á¤Ï¹©Äø¤¬Â¿¤¯¡¢À½Â¤¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò1280±ß¤ÇÈÎÇä¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¡£
¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥ÈÅª¤Ë¤Ï¥×¥Á¥×¥é¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¿§¤¬ÀË¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥ì¥Ê¥ê¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Í¥¤¥Ó¡¼¤ÏÉÊ¤¬ÎÉ¤¯¸«¤¨¤ëÁÇÅ¨¤Ê¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ë¤Ï¶»¸µ¤Ë¥³¥µ¡¼¥¸¥å¤ä¥Ö¥í¡¼¥Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤âÁÇÅ¨¡£Â´¶È¼°¤ÈÆþ³Ø¼°¤ÇÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤ÆÃå¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¥Ü¥¦¥¿¥¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤È¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤¹¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥é¥Ð¥ê¤Ï¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥°¥ì¡¼¥¸¥å¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î4¿§¤Ç¡¢M¤ÈL¤ÈLL¤Î3¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ç¤¹¡£
¢¡Ãå²ó¤·¤â¤·¤ä¤¹¤¤¡¡¥¸¥ì¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡¡¤Õ¤¿¤Ä¤á¤Ï¥Ï¥ì¥Ê¥ê¡¼¥¸¥ì¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ê1900±ßÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£½Ä¥é¥¤¥ó¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥¸¥ì¤Ï¡¢¤ª¿¬¤â¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ëÍ¥½¨¤ÊÂÎ·¿¥«¥Ð¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡£È´¤±´¶¤È¤¤Á¤ó¤È´¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¥¹¥ê¥Ã¥È¥Í¥Ã¥¯¤Ï¡¢Ãå²ó¤·ÎÏ¤â¡ý¤Ç¤¹¡£¿ÈÄ¹151cm¤Î»ä¤¬M¥µ¥¤¥º¤òÃå¤ë¤ÈÉ¨¾å¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿¶ÑÅª¤ÊÂÎ·¿¤ÎÊý¤¬Ãå¤¿¤éÂÀ¤â¤â¤¬È¾Ê¬±£¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÃå¾æ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¢ÃÏ¤Î¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Çµ¨ÀáÌä¤ï¤ºÃå¤é¤ì¤½¤¦¡£É½¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¤ëº¸±¦¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÂ¾¤Ëº¸¶»¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥é¡¼É½µ¤Ï¥°¥ì¡¼¥¸¥å¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥ì¡¼¤Ã¤Ý¤µ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î°õ¾Ý¡£´é¿§¤¬ÌÀ¤ë¤¯¸«¤¨¤ë¿§¹ç¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥é¥Ð¥ê¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¢¥°¥ì¡¼¥¸¥å¤Î3¿§¤Ç¡¢M¤ÈL¤Î2¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ç¤¹¡£
¢¡¤¤Á¤ó¤È´¶¤¬¤¢¤ë¤±¤É¥é¥¯¡¡¥¿¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥Ä
¡¡¤µ¤¤¤´¤Ï¥Ï¥ì¥Ê¥ê¡¼¥¿¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥Ä¡Ê1780±ßÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¸å¤íÂ¦¤Ï¥´¥à¡¢¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ä¥Ü¥¿¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥×¥ë¥ª¥ó¥¿¥¤¥×¡£¤ª¿¬¡ÁÂÀ¤â¤â¤Ï¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¿þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆºÙ¤¯¤Ê¤ë¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÁÇºà¤Ç³Ú¤Á¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥×¥ì¥¹¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤¤ì¤¤¤á¤Ê°õ¾Ý¤ÇÀü¤±¤Þ¤¹¡£Ùû¿å²Ã¹©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ±ø¤ì¤¬ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¡£¿ÈÄ¹151cm¤Î»ä¤ÏM¥µ¥¤¥º¤òÀü¤¯¤È¥ï¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÂ¤Î¹Ã¤Ë¿þ¤¬¾è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¿¶ÑÅª¤ÊÂÎ·¿¤ÎÊý¤Ï¾æÄ¾¤·¤Ê¤·¤Ç¤¹¤Ã¤¤êÀü¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂçÆüÊý¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥Ú¥×¥é¥à¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ü¥¿¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤·¤è¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤é¡¢3ÅÀÇã¤Ã¤Æ¤â4960±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤¤¤´¤Ë¥¦¥£¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¥Û¥³¥ê¤¬ÉÕ¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Í¥¤¥Ó¡¼¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ï¥Û¥³¥ê¤äÁ¡°Ý¤¬ÉÕ¤¯¤È¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ç¡¢²È¤ò½Ð¤ëÁ°¤Ë¥³¥í¥³¥í¤¹¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡ª
