佐久間大介がInstagramで、自身が出演しているメルカリの「メルカード」の新CMオフショットを公開した。

【写真】佐久間大介のターコイズにピンクグラデを合わせた春色ルック＆オールホワイトコーデ

■共演した猫の“ちゃたろう”を抱っこした仲良しショットにも反響

佐久間はカラフルなおもちゃやインテリアが並んだブルーの部屋で、鮮やかなターコイズブルーのカーディガンにピンクのグラデーションVネックシャツをあわせた春色ルックで、ニッコリ笑顔を見せている。

カメラ目線や、両手でガオーっとするようなポーズを見せた全身ショット、おもちゃを見つめ口元を突き出した横顔姿、そして「ちゃたろうも一緒」と、CMに登場している猫を抱っこした姿も。

コメント欄には「水色カーデとピンクヘアとの相性が最高」「ポップでかわいい」「アヒル口の破壊力すごい」「さっくん×ちゃたろう愛おしい」「猫抱っこしてるさっくんにときめく」などといった声が続々と届いている。

なお佐久間は、「メルカード」の新CM発表会の舞台ショットも投稿。こちらはセットアップもインナーのレースシャツもホワイトで揃えたコーデになっている。

■「メルカード」新CMオフショット

■オールホワイトコーデの「メルカード」新CM発表会舞台ショット