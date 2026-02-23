COMPONIST新発想ヘアケア登場♡サラとろ髪叶える新シリーズ

magicnumberから、新ヘアケアブランド「COMPONIST(コンポニスト)」が登場します。なりたい髪未来にあわせて最適な処方設計※1を提案する新ブランドとして誕生し、第1弾となる「ドリポロジースムース」は指通りなめらかなサラとろ髪を目指すシリーズです。2月中旬より全国のロフト※4およびロフトネットストアにて先行販売され、その後OFFICIAL WEB SHOPや全国のアインズ&トルぺ※4、バラエティショップなどで順次発売予定。毎日のケアを心地よく彩る新習慣として注目です。

サラとろ髪へ導く独自処方



ドリポロジースムースは、髪と頭皮のキメに着目した“シナジービタミンカクテル処方”が特徴です。

保湿成分のビタミンC誘導体※2とナイアシンアミド※3を組み合わせることで、モワっと広がる髪を補修しながら表面をなめらかに整え※5、まとまりのよい髪へ導きます。

3種類のビタミンC誘導体※2がキューティクルのダメージにアプローチし、引き締まった手触りを実現。

さらにナイアシンアミド※3が頭皮のうるおいや皮脂バランスを整え、美しい髪の土台をサポートします。

浸透ブーストセラム※7が毛髪内部まで美容成分を届け※6、ダメージリペアナノカプセル※8が傷んだ髪を補修。使うたびに指通りのよいサラサラ感を実感できます。

補修力と使い心地にこだわり



アミノ酸系洗浄成分とシルク由来洗浄成分を組み合わせることで、やさしく洗いながらダメージ補修を実現。毛髪補修成分やキューティクルケア成分が傷んだ髪を整え、なめらかな質感へ導きます。

髪内部の水分を保つ保湿成分がうるおいを持続させるほか、メドウフォーム-δ-ラクトンとγ-ドコサラクトンの働きにより、ドライヤーやアイロンなどの熱ダメージから髪を守りながら補修します。

シャンプーはシリコン*、オレフィン*、サルフェート*、鉱物油、紫外線吸収剤、合成着色料を使用しない6つのフリー設計。

爽やかで清潔感のあるベルガモット&リネンの香りは、シトラスやフローラルにムスクやバニラを重ねたやさしい香調で、毎日のケア時間を心地よく演出してくれます♪

アウトバスアイテムにはシルク由来のダメージ補修成分Wシルクシールド(シリル化シルクPPT※11、加水分解シルクポリマー※12)を配合。

マカデミア種子油、ヒマワリ種子油、ユズ果皮油など植物由来オイルが軽やかにうるおいを与えます。

商品ラインナップ

コンポニストドリポロジーシャンプースムースは本体440mLが1,760円、詰め替え380mLが1,320円。やさしく洗いながらダメージを補修し、なめらかな髪へ導きます。

コンポニストドリポロジーヘアトリートメントスムースは本体440mLが1,760円、詰め替え380mLが1,320円。髪内部まで補修成分が浸透し※6、指通りのよい質感に整えます。

コンポニストドリポロジーヘアオイルスムースは100mLで1,540円。軽やかな質感で髪をコーティングし、ツヤとうるおいを与えます。

コンポニストドリポロジーヘアミルクスムースは100mLで1,540円。やわらかな仕上がりでまとまりやすい髪へ導きます。

コンポニストドリポロジーシャンプー＆トリートメントスムース2連サシェはシャンプー10mLとトリートメント10mLのセットで132円。旅行やお試し用にも便利なサイズです。

※1 髪の悩みに合わせてヘアケアを選択すること ※2 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、3-O-エチルアスコルビン酸、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na(全て保湿成分のビタミンC誘導体) ※3 保湿成分として ※4 一部取り扱いのない店舗もございます。また、予告なく取り扱いを終了する可能性があります。 ※5 ダメージを補修して髪表面をなめらかに整えること ※6 髪内部まで ※7 セバシン酸ジエチル、ジラウラミドグルタミドリシンNa(全て毛髪補修成分) ※8 セラミドＮＧ、セラミドＮＰ、セラミドＡＰ、コレステロール(羊毛)、クオタニウム-33(羊毛)(全て毛髪補修成分) ※9 ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル) ※10 クオタニウム-33(羊毛) ※11 (ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ)ヒドロキシプロピル加水分解シルク ※12 (加水分解シルク/PGプロピルメチルシランジオール)クロスポリマー

毎日のヘアケアをもっと心地よく



処方設計にこだわったCOMPONISTのヘアケアシリーズは、髪と頭皮のバランスを整えながら理想の質感へ近づけてくれる新習慣。

ライン使いすることで補修力とうるおいを実感しやすく、日々のケアが楽しみになりそうです♡自分の髪に合うケアを見つけたい方は、ぜひチェックしてみてください。