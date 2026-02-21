¡Ú¥Þ¥¥¢¡¼¥¸¥å¡Û¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥óÇÛ¹ç¡ÖÇò¶Ì¥Õ¥¡¥ó¥ÇÈþÍÆ±Õ¡×¡õ¸ÂÄê¿§¡Ö¤¯¤º¤ìËÉ»ß²¼ÃÏ¡×¤¬½Ð¤¿ºÇ¿·¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
2026Ç¯2·î21Æü¤Ë¡¢»ñÀ¸Æ²¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥È¡¼¥¿¥ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Þ¥¥¢¡¼¥¸¥å¡×¤«¤é¡¢È©¤Î¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³ð¤¨¤ë¿·ºî¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à2ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ÇÈþÍÆ±Õ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¥¿¥¤¥×¤È¡¢¤¯¤º¤ìËÉ»ß²¼ÃÏ¤Î¸ÂÄê¥«¥é¡¼¤Ï¡¢½Õ¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
È©¤ò¥±¥¢¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¤ì¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ë
¡ü¥Þ¥¥¢¡¼¥¸¥å ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥ê¥¥Ã¥É EX ¥Ö¥é¥¤¥È¥°¥í¥¦
¡Ö¥Þ¥¥¢¡¼¥¸¥å ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥ê¥¥Ã¥É EX ¥Ö¥é¥¤¥È¥°¥í¥¦¡×¤Ï¡¢ÈþÍÆ±Õ¸ú²Ì¤È¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Îµ¡Ç½¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ÇÈþÍÆ±Õ¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡¦ÆüÃæÍÑÈþÍÆ±Õ¡Ë¤Î¿·¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¥ß¥ë¥¡¼¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Ô¥å¥¢¥Ô¥ó¥¯¡¦¥³¡¼¥é¥ë¥Ô¥ó¥¯¤Î3¿§Å¸³«¡£
¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥ê¥¥Ã¥É EX¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÈþÇò¸ú²Ì¤äÆ©ÌÀ´¶¥¢¥Ã¥×¤ò³ð¤¨¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ñÀ¸Æ²ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥»¥é¥à¥Õ¥¡¡¼¥¹¥Èµ»½Ñ¡×¤ÇÈþÍÆ±Õ¤¬È©¤ËÄ¹¤¯¿¨¤ì¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ç½á¤¤¤Î¤¢¤ë¤Ä¤ë¤óÈ©¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
ÈþÍÆ±Õ¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¡×¡ÊÀ°È©¡¦ÊÝ¸î¡Ë¤òÇÛ¹ç¡£»È¤¦¤¿¤Ó¤ËÈ©¤½¤Î¤â¤Î¤òÈþ¤·¤¯¤¹¤ëÈþÍÆ±Õ¸ú²Ì¤È¡¢¤Ä¤±¤¿¤Æ¤Î¤Ä¤ä¤ò»ýÂ³¤¹¤ë¥á¥¤¥¯¸ú²Ì¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿"¥Õ¥¡¥ó¥ÇÈþÍÆ±Õ"¤Îµ¡Ç½¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¿¤Ó¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·ÇÛ¹ç¤Î¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥Ô¡¼¥Á¥Ñ¡¼¥ë¡×¤Ç¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤È·ì¿§´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÇòÉâ¤¤»¤º¤ËÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢¼«Á³¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤ÀÈ©¿§¤òÊäÀµ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸÷¤ÎÈ¿¼Í¸ú²Ì¤òÍøÍÑ¤·¤¿·ì¿§´¶¥¢¥Ã¥×¤ä¡¢ÌÓ·ê¡¦¿§¥à¥é¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Ä¤ÄÆ©ÌÀ´¶¤ò°ú¤½Ð¤¹½èÊý¤Ê¤É¡¢¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯Á´ÂÎ¤Î"¼Á´¶"¤ä"»Å¾å¤¬¤ê´¶"¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇöÉÕ¤¤Ç¥ï¥ó¥È¡¼¥óÌÀ¤ë¤¯¡¢¤Ä¤ë¤ó¤È¤·¤¿È©¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¥ó¥±¥¢´¶³Ð¤Ç»È¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ÇÈþÍÆ±Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ë¡¼¥º¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥«¥é¡¼Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SPF30¡¦PA¡Ü¡Ü¡Ü¡£24mL¤Ç¡¢²Á³Ê¤ÏËÜÂÎ¤¬3960±ß¡¢¥ì¥Õ¥£¥ë¤¬3740±ß¤Ç¤¹¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë¡£
¤¯¤º¤ìËÉ»ß²¼ÃÏ¤Ï¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³ð¤¨¤ë¸ÂÄê¿§¤¬ÅÐ¾ì
¡ü¥Þ¥¥¢¡¼¥¸¥å ¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¥ó¥»¥ó¥µ¡¼¥Ù¡¼¥¹ NEO ¥¤¥¨¥í¡¼
¿Íµ¤¤Î¤¯¤º¤ìËÉ»ß²¼ÃÏ¡Ö¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¥ó¥»¥ó¥µ¡¼¥Ù¡¼¥¹ NEO¡×¤«¤é¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ºÈ©¿§¤ò¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¸ÂÄê¿§¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥«¥ê¡¦¥«¥µ¤Ä¤¤ò¼«Æ°¤Ç´¶ÃÎ¤·¡¢²÷Å¬È©¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¡Ö¼¾ÅÙ¥ª¡¼¥È¥»¥ó¥µ¡¼¡×¤òÅëºÜ¡£¥ª¥¤¥ëÍ³Íè¤Î¥Ý¥¢¥ì¥¹¥¸¥§¥ê¡¼ÇÛ¹ç¤Ç¡¢ÌÓ·ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Ê¤¬¤éÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¡×¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÈ©¿§ÊäÀµ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤òÌä¤ï¤º¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¿§¤Ç¤¹¡£
SPF50+¡¦PA++++¤Ç»ç³°Àþ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ã¥È¡£Æü¾ï¤Î»ç³°ÀþÂÐºö¤ò¤³¤ì1ËÜ¤Ç³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢UV¥±¥¢¡ß²½¾Ñ²¼ÃÏ¤òÆ±»þ¤ËÃ´¤¨¤ëÊØÍø¤µ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Êø¤ì¤ä¤¹¤¤¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤ò²¿¤È¤«¤·¤¿¤¤¿Í¤ä¡¢ÌÓ·ê¤ä¼Á´¶¤ò¼«Á³¤ËÊäÀµ¤·¤¿¤¤¿Í¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤â²¼ÃÏ¤â¤³¤ì1ËÜ¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï2970±ß¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë¡£¸ÂÄê¿§¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡×¤Ï¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¤¤¿Á´¹ñ¤Î¥Þ¥Ä¥â¥È¥¥è¥·¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥³¥³¥«¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¥ë¡¼¥×Å¹ÊÞ¤È¡¢¥Þ¥Ä¥¥è¥³¥³¥«¥é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤Ç¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô