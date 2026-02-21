½ÉÇñ»ÜÀß¤Î¿·¤·¤¤¥«¥¿¥Á¡£Â³¡¹¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¡È¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿¥¤¥×¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¡É¤ËÀøÆþ
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤Î¿·¤·¤¤¥«¥¿¥Á¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿¥¤¥×¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤¬Â³¡¹¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤½¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤òÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖHOTEL R9 The Yard¡×¤ËÀøÆþ¡ª
1ÂæÆÈÎ©·¿¤Î¥³¥ó¥Æ¥Ê¡£¥ì¥¹¥¥å¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤â
ºÇ¶á¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¶á¤¯¤ä¹ñÆ»±è¤¤¤Ê¤É¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥É¤Ë¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê¤¬¤º¤é¤Ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ì¸«¡¢¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬¡£¤½¤¦¡¢¤³¤ì¤Ï¥³¥ó¥Æ¥Ê¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¡£¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ÎÃæ¤ËÇñ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÈëÌ©´ðÃÏ¤ß¤¿¤¤¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ç¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹õ¤¤¥³¥ó¥Æ¥Ê¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¥·¥Ã¥¯¤Ê¡ÖHOTEL R9 The Yard ÌîÅÄ¡×¡£°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¹Êó¤ÎËÌÂ¼¤¢¤µ¤Ò¤µ¤ó¡£
¡Ö¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢2018Ç¯12·î¤Ë³«¶È¤·¤¿1¹æÅ¹¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¸½ºß¡¢ËÌ¤ÏÊ¡Åç¤«¤éÆî¤Ï²Æì¤Þ¤Ç124Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡£13Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î·úÃÛÍÑ¥³¥ó¥Æ¥Ê1Âæ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥À¥Ö¥ë¥ë¡¼¥à¤â¤·¤¯¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥ë¡¼¥à¤ÎµÒ¼¼¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÙ¼¼¤ÈÊÉ¤òÀÜ¤·¤Ê¤¤¤¿¤áÀÅ½ÍÀ¤È¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼À¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ÍÊý¤ËÃÇÇ®ºà¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤êµ¤Ì©À¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢Åß¤ÏÃÈ¤«¤¯¡¢²Æ¤ÏÎÃ¤·¤¯²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£½ÉÇñ¼Ô¤Ï¡¢¼Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´Å¹ÊÞÊ¿¶Ñ¤ÇÇ¯´Ö80¡óÄøÅÙ¤Î¹â¤¤²ÔÆ¯Î¨¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
µÒ¼¼¤ÏÄê°÷1¡Á2Ì¾¡£¥À¥Ö¥ë¥ë¡¼¥à¤Ë¤ÏÉý140¡ß195cm¤Î¥Ù¥Ã¥É1Âæ¡¢¥Ä¥¤¥ó¥ë¡¼¥à¤Ë¤ÏÉý110¡ß195cm¤Î¥Ù¥Ã¥É¤¬2Âæ´°È÷¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡¢²Ã¼¾¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Ê¤ÉÀßÈ÷¤â½¼¼Â¡£¥À¥Ö¥ë¥ë¡¼¥à¤Ë¤Ï¥Ç¥¹¥¯¡õ¥Á¥§¥¢¤â¡£ÎäÅà¿©ÉÊ¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤¬¡¢5¡Á6¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ù¤ë¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç¤Î¼êÂ³¤¤ÏÉ¬Í×¤À¤¬¡¢¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óµ¡¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Ç¤¡¢Ãó¼Ö¾ì¤«¤éµÒ¼¼¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤¿¤á²ÙÊª¤Î±¿¤Ó¹þ¤ß¤â¥é¥¯¥é¥¯¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ÌµÎÁ¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤ä¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤â¡£¤µ¤é¤ËµÒ¼¼¤Ç¥Á¥ó¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÎäÅà¿©ÉÊ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Þ¤Ç»ê¤ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤ê¡£ÁáÂ®¥Ä¥¤¥ó¥ë¡¼¥à¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È°µÇ÷´¶¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áë¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÊÄºÉ´¶¤â¤Ê¤¤¡£¥Ù¥Ã¥É¤Ï¥·¥â¥ó¥ºÀ½¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¤·¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¤â´°È÷¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¥¿¥¤¥×¤À¤¬¡¢ÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤Ã¤ÆÈè¤ì¤òÌþ¤»¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¡£²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤È¤Æ¤âÀÅ¤«¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éµï¿´ÃÏÈ´·²¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¥¹¥¥å¡¼¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖµÒ¼¼¤´¤È¤ËÆÈÎ©¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥Ê·¿¤Ç¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ºÒ³²¤Ê¤É¤ÎÍ»ö¤Ë¤ÏÈïºÒÃÏ¤Ë´ÊÃ±¤Ë°ÜÀß¤Ç¤¡¢²¾Àß½ÉÇñ½ê¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤â»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ÏPCR¸¡ºº¾ìÅù¤È¤·¤Æ½ÐÆ°¤·¤¿¼ÂÀÓ¤¬¡£¸½ºß¤â¡¢¤â¤·¤â¤Î»þ¤ËÂ®¤ä¤«¤Ê½ÐÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤È¤ÎºÒ³²¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÒ³²¤Ë¶¯¤¤¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª ¤µ¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë½ÉÇñÎÁ¶â¤Ï¡¢¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤Æ²Á³Ê¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¤¬¡¢1Ì¾1Çñ\5,000¡Á6,000Âæ¤ÇÇñ¤Þ¤ì¤ëÅ¹ÊÞ¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¡£¥³¥¹¥ÑºÇ¹â¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¿··¿¥Û¥Æ¥ë¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡ª
informationHOTEL R9 The Yard ÌîÅÄ
ÀéÍÕ¸©ÌîÅÄ»ÔÄéº¬109¡¡TEL. 04-7199-2676¡¡1Çñ1Ì¾\6,200¡Á¡¢2Ì¾\8,700¡Á¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó15:00¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È10:00¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È
³¤±è¤¤¤Î¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¥ë¡¼¥à¤â
³¤´ß¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë¹¥Î©ÃÏ¡ª
Éô¸¶³¤´ß1Ê¬¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËºòÇ¯11·î¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖHOTEL R9 The Yard ¾¡±º¡×¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¥ë¡¼¥à¤¬ÃÂÀ¸¡£¤³¤Á¤é¤Ï¹õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀÄ¿§¤Î¥³¥ó¥Æ¥Ê¤¬ÆÃÄ§¡£¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ò½Å¤Í¤¿2³¬·ú¤Æ¤ÎµÒ¼¼¤Ç¡¢1³¬¤Ë¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢2³¬¤Ë¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤òÇÛ¤·¤¿2ÁØ¹½Â¤¡£ºÇÂç4Ì¾¤Þ¤ÇÇñ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍøÍÑ¤âÂ¿¤¯¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎµÒ¼¼¤â³¤Â¦¤ËÌÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áë¤«¤é¤Ï³¤¤È¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥Ó¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ª ¤Þ¤¿³¤¤òË¾¤à¹¡¹¤È¤·¤¿ÍáÁå¤â´°È÷¤·¡¢²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤ë¡£
informationHOTEL R9 The Yard ¾¡±º
ÀéÍÕ¸©¾¡±º»ÔÉô¸¶1928-65¡¡TEL. 0470-62-5527¡¡¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¥ë¡¼¥à1Çñ1Ì¾\27,500¡Á¡¢2Ì¾\46,000¡Á¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó15:00¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È10:00
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÊýËÌÂ¼¤¢¤µ¤Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×´ë²è¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉô¹Êó¡£¡ÖR9 HOTELS GROUP¡×¤Î¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏÊýÁÏÀ¸¡¦ÃÏ°è¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡¦ºÒ³²¤Ë¶¯¤¤³¹¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤Ë¿ÔÎÏÃæ¡£
¼èºà¡¢Ê¸¡¦ÎëÌÚ·ÃÈþ
anan 2483¹æ¡Ê2026Ç¯2·î10ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê