¡Ö¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤¤¡×¿·¾±´ÆÆÄ¤Î¡È¥ÉÄ¾µå¡É¼ºÎéÈ¯¸À¤¬±ê¾å¤â¡¢¤Ò¤¿±£¤¹¡ÈÍ¥¾¡¤Ø¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡É
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÊª¸À¤¤¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¿¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤ÎÈ¯¸À¤¬¤Þ¤¿¤âÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2·î19Æü¤ÎÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤È¤ÎÎý½¬»î¹çÁ°¤Ë¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Î°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤È°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤¬¡¼¡¼¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤Ï¡Èºå¿À¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡É¡¢À°·ÁÁ°¤Î¿·¾±¤â¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤¿
¡ÖÍ¥¾¡¤Ê¤ó¤«°ìÀÚ¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡2021Ç¯11·î¡¢Æü¥Ï¥à¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¿·¾±´ÆÆÄ¤ÎÂè°ìÀ¼¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾×·â¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·È¯¸À¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢
¡ÖÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Á¤¹¤®¤ë¤È¡¢Áª¼ê¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£°ìÆü°ìÆüÃÏÌ£¤ÊÎý½¬¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ9·î¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤µ¤¢¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡¢¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÏÂ¤é¤²¤ë°ÕÌ£¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Î¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÍýÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡È¿·¾±Àá¡È¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡¢º£µ¨¤Ç2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë°æ¾å´ÆÆÄ¤Ë¤â¡ÖÍ¥¾¡ÁÀ¤¦¤Î?¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¿·¾±´ÆÆÄ¡£¤³¤ì¤â¡ÖÁØ¤ò¸ü¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¤Î1Ç¯¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡×¤È¤Î¡¢ÃæÆü¤ÎÀïÎÏ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¾å¤Ç¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò´Þ¤á¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤±¤ëÃæÆü¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÊóÆ»¿Ø¤«¤éÌä¤ï¤ì¤¿»þ¡¢
¥»¤ÏÂ¾¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿
¡Ö¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¡Ë¼þ¤ê¤¬¶¯¤¯¤Ê¤¤¤Î¡£¥É¥é¥´¥ó¥º¤¬¥¬¡¼¥ó¤È¿¤Ó¤¿¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¡£¤½¤ì¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤Àï¤¤¤ò¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×
¡¡ÃæÆü¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â¾5µåÃÄ¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ë¡¢ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤µ¤¨¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¥ÉÄ¾µåÈ¯¸À¤ò¸½Ìò´ÆÆÄ¤¬Êü¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤¬¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢X¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¿·¾±´ÆÆÄ¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ê¤¬¤éÄ¾µå¥³¥á¥ó¥È ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¥º¥Ð¥Ã¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤Í¡£¡Õ
¡Ô³Î¤«¤Ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤è¤ê ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼å¤¤¤è¡¡¸òÎ®Àï¤À¤Ã¤Æ ¾å°Ì¤È¤«¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ä¤· µîÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç ÀµÄ¾¤¬¤Ã¤«¤ê¤¤¿¤â¤ó¤Ê¡¢¡¢ ¿·¾±¤Î¸À¤¦¤Î¤â¤ï¤«¤ë¡Õ
¡Ô¿·¾±¤É¤¦¤·¤¿¡© ¸µ¤«¤é¼ºÎé¤ÊÈ¯¸À¤¢¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬ºÇ¶á¼ºÎéÈ¯¸ÀÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤«¡©¡Õ
¡Ô¤Ê¤ó¤Ç¿·¾±¤Ã¤ÆÍ¾·×¤Ê»ö¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤ä¤í¡©¤³¤ÎÈ¯¸À¥»¥ê¡¼¥°¥Õ¥¡¥óÁ´ÂÎ¤òÅ¨¤Ë²ó¤¹¤·¡¢¤³¤ÎÁ°¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¼å¤¤È¯¸À¤â¹ó¤¤¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ë´ÆÆÄ¤¬°ÌÜÎ©¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤Ç°õ¾Ý°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¡Õ
¡¡Æ±Ä´¤¹¤ëÀ¼¤â°ìÄê¿ô¾å¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Ö¼ºÎé¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï2·î17Æü¤Ë¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Á°´ÆÆÄ¡¦²¬ÅÄ¾´ÉÛ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¡Ê68¡Ë¤È¤ÎÂÐÃÌµ»ö¤Ç¤â¡È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡É¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¡¦Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤È¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÂÐ·è¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢²¬ÅÄ»á¤«¤é¡Ö¤·¤«¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¤½¤ó¤Ê¶¯¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è!¡×¤ÈÂ¨Åú¤¹¤ë¿·¾±´ÆÆÄ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Æü¥Ï¥à¤¬Í¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¡ÖËÍ¤¬°¤¤¡£ËÍ¤¬Æ¬°¤¤¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ»á¤Î¡È¥Õ¥ê¡É¤ËÆ±Ä´¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖÇÔ°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¿·¾±´ÆÆÄ¡£¤·¤«¤·¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÎÉôÊ¬¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¥Í¥Ã¥È¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÜ¤ê¤òÇã¤¤¡¢¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Î¡Ö¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤¤¡×¤¬Çï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡È¾å¤«¤éÈ¯¸À¡É¤È±ê¾å¤·¤¿¤ï¤±¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢
Í¸¶²ÃÆþ¤Ç¸À¤¤Ìõ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÀïÎÏ
¡Ö¼Â¤Ï¤¤¤Þ°ìÈÖ¡¢¡ÈÍ¥¾¡¡É¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿·¾±¤µ¤ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ï¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤òÃæ¿´¤Ë¼èºà¤ò¤¹¤ëÌîµå¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¸«²ò¡£
¡Ö1Ç¯ÌÜ¤Î¡ÈÍ¥¾¡ÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¡É¤Ï¿¿°Õ¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¡ÈÍ¥¾¡¡É¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¼ã¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ë¶¥¤êÉé¤±¤Æ¤Î2°Ì¡£¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÀ³Ê¤À¤±¤Ë¡ÈÁª¼ê¤ò¾¡¤¿¤»¤Æ¤ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤ÈÁêÅöÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£µ¨¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡¤Î±¦ÏÓ¡¦Í¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡Ê33¡Ë¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤³¤ì¤ÇÀïÎÏÌÌ¤Ç¤â¸À¤¤Ìõ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Î½éÍ¥¾¡¤òÂÔ¤ÁË¾¤àµåÃÄ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¼êÁ°¡¢Í¥¾¡¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤¬¶õ²ó¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡×
¡¡Ç¯Êð¤Ï12µåÃÄ¤Î´ÆÆÄ¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤È¤â¤µ¤ì¤ë¿·¾±´ÆÆÄ¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¯¥Ó¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¥×¥íÌîµå´ÆÆÄ¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬»×¤¦°Ê¾å¤ËÂç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë19Æü¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ï8ÂÐ4¡¢17Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¤â5ÂÐ3¤Ç¿·¾±¡¦Æü¥Ï¥à¤¬Ï¢¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£