「女性の“大丈夫”は“大丈夫じゃない”の意味」結婚式準備をする新婦を置いて遊びに来た新郎に…友人の鋭い指摘がさく裂!!【既婚の作者にも話を聞いた】
婚活中にマッチングアプリで年下男子・こうきと出会ったアイコ。見た目も悪くないし、大手IT企業勤めだし、いいかも!?と思っていたら…一緒に行った食事でまさかの「1円単位のワリカン」をしてきた!!衝撃の“ワリカン男”と、おごられて当たり前な“昭和女”は一見わかりあえないと思いきや、互いに少しずつ理解をし、付き合い始める。
そこからとんとん拍子に同棲、そしてついにプロポーズされたアイコ。結婚式へ向けて準備を進める中で、アイコとこうきはまたまたすれ違っていき…。
古い価値観を引きずっているアラサー婚活女子が、合理主義な理系男子との恋を通じて価値観をアップデートしていくラブコメ作品「『女はおごられて当然』と思ってる昭和引きずり女が、婚活した話」。13巻が発売されたばかりの同作について、作者のコニシ ナツコさんに制作秘話などを聞いた。
――アイコが結婚式準備をしている間に、(アイコの許可を得たと)遊びに来たこうきに対し、友人の高畑くんは「女性の“大丈夫”は“大丈夫じゃない”の意味です」とアドバイスします。「たしかに」と思わず唸ってしまいました！コニシさんも、「女性の大丈夫は大丈夫じゃない」と感じたことはありますか？
私自身がよくやってしまいますね…。なぜそうなるかと考えてみると、その場で「大丈夫じゃない理由」を伝える努力ができていないんですよね。自分のモヤモヤを言語化することができていなかったり、相手に不満をぶつけること自体がストレスなので逃げてしまったり…。女性に多いかもしれないけれど、男性でもそういうタイプの人はいるんじゃないでしょうか。パートナーシップにおいて変えていかなきゃいけないところだなあと思っています。どこかに「察してほしい」もあるかもしれません。これはよくないですよね。
――13巻では親からの結婚式の費用援助の話も描かれています。昔は、結婚となると親が費用を出したり援助したりというのが多かったと思いますが、コニシさんが本作を描く際などにリサーチされたり、周囲の人の話を聞いたりして、今でも援助を受けている人は多そうですか？
実は作中のこのエピソードは、私の母が「自分の結婚式は全部両家の親が決めた」と言っていたことに驚いたことがもとになっています。結婚式の打ち合わせは、基本的に親が行っていたそうです。婚姻届も親が出しに行ったとか。費用の援助はもしかしたら家庭によっては今もあるのかもしれませんが、内容まで親が決めるというのは今ではなかなかないですよね。友人に結婚式費用のローンを組んだという人もいたので、そちらの方が今っぽいなと思いました。
――作中に既婚者・きよちゃんの「結婚はしてからが本番」という言葉が出てきますが、既婚者にはずしんときて、未婚者にはまだよくわからない…という感じかなと思います。実際、ご結婚されてみて初めてわかったこと、感じたことなどはありますか？
「この人！」と決めた人と、どんなことも乗り越えていく、という覚悟が必要ということですかね…。人間なので絶対に相容れない部分が出てきます。結婚してから初めて気がつく相手の特性もあると思います。付き合っているだけなら「合わないな」で別れられるけれど、結婚したらそう簡単にもいかないのでお互い受け入れて許し合いながら一緒に生活していく、ということが大変なことなんだと思います。それが人間的な成長にもつながるけれど、残念ながらお別れをした方がいい相手というのもいますよね。だから、相手選びは本当に重要なんですよね…。
――読者へメッセージをお願いします。
13巻は「結婚式準備」という一大イベントで2人がそれぞれのらしさを発揮しながらぶつかり、乗り越えていきます。結婚式を経験した人はもちろん、そうじゃない人にも楽しんでいただけると思います。ぜひお読みください！
「こんな男絶対嫌！」と思っていたアイコが、固定観念を覆してくる年下の彼の言動に惹かれ、価値観が変わっていくさまから目が離せなくなる本作。婚活や結婚の参考になる描写も多いので、結婚を考えている人もぜひ読んでみて！
取材協力：コニシ ナツコ(@natsukoni81)
