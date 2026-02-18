すみっコぐらし×アロハテーブルで叶う南国気分♡期間限定コラボ開催

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループのゼットンが運営するアロハテーブルでは、人気キャラクターすみっコぐらしとのコラボレーション企画を開催。2026年3月4日（水）～5月10日（日）の期間限定で、『すみっコたちと過ごす、ハワイアンバケーション！』をテーマにした特別メニューが登場します。リゾート風衣装に身を包んだすみっコたちとともに、心ほどける南国時間を楽しんでみませんか♡

南国気分を味わう限定メニュー

今回のコラボでは、しろくま・ぺんぎん？・とんかつ・ねこ・とかげがおめかし姿でお出迎え。

ロコモコやポキ、ガーリックシュリンプなどハワイの定番料理を詰め込んだ「すみっコぐらしのデラックスロコモコプレート」と「すみっコぐらしのデラックスポキライスプレート」は各2,300円（税込）。

シェアして楽しめるボリューム感も魅力です。

お子さま向けには、マイルドな味付けで仕上げた「すみっコぐらしのキッズタコライス」1,100円（税込）もラインナップ。

スイーツには、マンゴーやベリーをたっぷり飾った「すみっコぐらしのトロピカルパンケーキ」1,880円（税込）が登場。カラフルで写真映えも抜群です。

ドリンクは、バナナとミルクの甘さにコーヒーがほんのり香る「すみっコカフェモカ・バナナ」880円（税込）と、オレンジジュースをベースにブルーシロップとレモンを合わせた爽やかな「すみっコパシフィックブルー」880円（税込）。いずれも限定オリジナルコースター付きで、特別感をプラスします。

キハチ 青山本店であまおう尽くし♡春限定アフタヌーンティー

テイクアウト＆限定グッズも充実

テイクアウトには、キャラクターごとのカラーとフレーバーを楽しめる「すみっコスムージージェラート」を用意。

1種680円（税込）、全5種が揃う5種セットは3,300円（税込）で、セット購入者には集合デザインのステッカーをプレゼント。

フレーバーは、しろくま（キャラメルポップコーン味）、ぺんぎん？（キウイ＆ライム味）、とんかつ（チャンキーチョコレート味）、ねこ（パッションフルーツ＆マンゴー味）、とかげ（ソーダフロート味）です。

さらに、リゾート風衣装のすみっコたちがデザインされたコラボ限定グッズも販売。

缶バッチ（ランダム5種）660円（税込）、アロハキーホルダー（ランダム5種）1,320円（税込）、目印チャーム（ランダム5種）660円（税込）、アクリルコースター（5種）1,100円（税込）、巾着1,320円（税込）を展開します。

※ランダム商品はデザインをお選びいただけません。

すみっコたちと過ごす癒やし時間♡

ハワイ気分を感じるロコフードやトロピカルスイーツ、ここでしか手に入らない限定グッズまで、心ときめく内容が満載の今回のコラボ。

全国のアロハテーブル国内全店舗（飯田橋、大崎、ららぽーと豊洲3、横浜ベイクォーター、コレットマーレみなとみらい、湘南、ららぽーと海老名、ペリエ千葉、ルミネ大宮、アスナル金山、星が丘テラス、あべのハルカスダイニング、くずはモール）で楽しめます。

すみっコたちと一緒に、のんびり癒やしのひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♡