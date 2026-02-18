「아육대（アユクデ）」の意味は？K‐POPオタクなら聞いたことあるはず！

K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。



正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

いったい、「아육대（アユクデ）」はどういう意味なのでしょうか。

「아육대（アユクデ）」という言葉を聞いたことはありますか？

正解は、「アイドルスター陸上選手権大会」でした！

「아육대（アユクデ）」は「아이돌스타 육상 선수권대회（アイドル スター ユクサン ソンスグォン デフェ）」の頭文字をとった言葉です。

「アイドルスター陸上選手権大会」とは、韓国の放送局「MBC」が放送するバラエティ番組のこと。アーチェリーや400ｍリレーなど、グループを超えた交流が見られることで人気です。

また、観覧に訪れたファンに対して、アイドルの所属事務所からお弁当がプレゼントされるのが恒例となっていますよ。

あなたはわかりましたか？

覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

