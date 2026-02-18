¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï³æ¹¥¤Î¥«¥â¤À¤è¡×Ãæ¹ñ¿Í²·Çä¶È¼Ô¤¬¸ì¤ë¡Ö¥¾¥ó¥Ó¥¿¥Ð¥³¡Ê¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¡Ë¡×¤ÎÄìÃÎ¤ì¤Ì°Ç
¡Ö¹Åç¤Î¥Û¡¼¥×¡×¤òÂáÊá¡ª
È¾Ç¯Á°¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿°ãË¡ÌôÊª¤¬¡¢°Û¾ï¤Ê¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¡×¡½¡½¡£¹ñÆâÌ¤¾µÇ§¤Î°åÌôÉÊÀ®Ê¬¤Ç¡¢ßÕ¤Ã¤¿¤êµÛ°ú¤¹¤ë¤Û¤«¡¢»ÔÈÎ¤Î¥¢¥È¥Þ¥¤¥¶¡¼¡Ê²ÃÇ®¡¦Ì¸¾õ²½ÁõÃÖ¡Ë¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤ÆÅÅ»Ò¥¿¥Ð¥³¤Î¤è¤¦¤ËÀÝ¼è¤¹¤ëÌôÊª¤À¡£»ÈÍÑ¸å¡¢¤ï¤º¤«£±¡Á£²Ê¬¤Û¤É¤ÇîÉîÄ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¹âÍÈ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¥Ï¥¤¤Ë¤Ê¤ë°ìÊý¡¢¼êÂ¤¬¤·¤Ó¤ìÊâ¹Ô¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¾¥ó¥Ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥é¤Ä¤¯ÍÍ»Ò¤«¤é¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥¾¥ó¥Ó¥¿¥Ð¥³¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏºòÇ¯£µ·î¤«¤é»ØÄêÌôÊª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÌ¾¤ò°ìÌö¹¤á¤¿¤Î¤Ïµå³¦¤Î¥Û¡¼¥×¤ÎÂáÊá¤À¤Ã¤¿¡££±·î27Æü¡¢¹Åç¸©·Ù¤¬¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤Î±©·îÎ´ÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤ò°åÌôÉÊ°åÎÅµ¡´ïË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡£µå³¦¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¡£ÌôÊªÈÈºá¤Ë¾Ü¤·¤¤²£ÉÍÌô²ÊÂç³Ø¤Î¼ÄÄÍÃ£ÍºµÒ°÷¶µ¼ø¤Ï¿ÍÂÎ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò´í×ü¤¹¤ë¡£
¡ÖÀÝ¼è¤¹¤ë¤ÈÃæ¿õ¿À·Ð¤Î³èÆ°¤¬¶ËÃ¼¤ËÍÞÀ©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾¯ÎÌ¤Ç¤â»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¼êÂ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£°ÍÂ¸À¤â¤«¤Ê¤ê¶¯¤¯¡¢ÂçÎÌÀÝ¼è¤¹¤ì¤Ð¸ÆµÛÄä»ß¤Ê¤É¤Ç»àË´¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¾¤Ë¶¯Îõ¤Ê¡ÈÍúÎò¡É¤ò»Ä¤¹¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¤ä¤á¤Æ¤â¡¢ºÆ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È¤³¤í¤âÂ¾¤Î°ÍÂ¸ÀÌôÊª¤È»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Èï³²¤¬ºÇ¤â¿¼¹ï¤Ê¤Î¤¬²Æì¤À¡£ºòÇ¯11·îËö¤Þ¤Ç¤Ë10¿Í¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¦¤Á£¹¿Í¤¬10¡Á20Âå¤À¤È¤¤¤¦¡£12·î¤Ë¤Ï14ºÐ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡££±·î30Æü¤Ë¤âÃæ³ØÀ¸¤¬Êá¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÁØ¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÇÄ°®¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
¡ÖÂ¿¹¬´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡È¾Ðµ¤Ëã¿ì¡É¤Ê¤É¤ÎÌ¾Á°¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼ã¼Ô¤¬Â¿¤¤¡£ÃÍÃÊ¤âÂçËã¤ä³ÐÀÃºÞ¤è¤ê°Â¤¯¡¢¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸£±g¤¬£±Ëü±ß°Ê²¼¡£¤½¤ì¤òÃç´ÖÆâ¤Ç²ó¤·µÛ¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÃÏ¸µ»æÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
¡ÖÆüËÜ¤ÏÉÏË³¤À¤«¤é¥¤¡¼¥¸¡¼¡×
ºòÇ¯11·î²¼½Ü¤Ë¤ÏÅÔÆâ¤Ç½é¤á¤ÆÂáÊá¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Íâ12·îÃæ½Ü¡¢¹ñÆâºÇÂç²¡¼ýÎÌ¤È¤Ê¤ëÌó£²kg¤Î¥¾¥ó¥Ó¥¿¥Ð¥³¤òÍ¢Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£¤¬¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¡¦´ÖÃæ¸¬ÆóÍÆµ¿¼Ô¡ÊÅö»þ59¡Ë¤òÂáÊá¡£´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÅÔÆâ¤Ë¤âµÞ³ÈÂç¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤ë¡£
º£²ó¡¢FRIDAY¼èºàÈÉ¤Ï¼ê»æ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¿Í²·Çä¥°¥ë¡¼¥×¤Î´´Éô¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï100¿Íµ¬ÌÏ¤Î¹½À®°÷¤òÊú¤¨¤ëµðÂçÁÈ¿¥¤Ç¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤òµòÅÀ¤ËÈË²Ú³¹¤Ë¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤ò²·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤é¤Ï¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤«¤éÆüËÜ¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÁÈ¿¥´Ø·¸¼Ô¤¬Æâ¾ð¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö10Ç¯¶á¤¯Á°¤«¤é²·¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¥³¥í¥Ê¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤«¤é¤À¡£Ãæ¹ñ¤ä¹á¹Á¤«¤é³¤Ï©·ÐÍ³¤ÇÆþ¤ì¤ë¤«¤é²Æì¤¬Â¿¤¤¤À¤±¤Ç¡¢Åìµþ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ë¤ÏÂçÂÎÌ¢±ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£²Æì¤Ë¼¡¤¤¤ÇÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¼Â¤ÏËÌ³¤Æ»¡£¤¢¤½¤³¤â¤½¤í¤½¤íÂáÊá¼Ô¤¬½Ð¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×
¥¾¥ó¥Ó¥¿¥Ð¥³¤ò¼è¤ê°·¤¦ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢Íø¤¶¤ä¤ÎÂç¤¤µ¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÖÂçËã¤Î¤è¤¦¤Ê¹Âç¤ÊÈª¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£ÀßÈ÷¤¬°ìÄÌ¤ê¤¢¤ì¤ÐÌ±²È¤Çºî¤ì¤Á¤ã¤¦¡£¿Í·ïÈñ¤Î°Â¤¤¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Ê¤é¡¢¸¶²Á¤Ï£±kg¤¢¤¿¤ê£±Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡£¹â¤¤ÃÏ°è¤Ç¤â£±kg10Ëü±ß¤¢¤ì¤Ðºî¤ì¤ë¡£³ÐÀÃºÞ¤Î100Ê¬¤Î1°Ê²¼¤À¤Í¡£¤½¤ì¤¬£±g£±Ëü±ß¤ÇÇä¤ì¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¥Ü¥íÌÙ¤±¤À¤è¡×
»àË´¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë´í¸±ÌôÊª¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤ÈÌä¤¦¤È¡¢°¤Ó¤ì¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¡Ö½éÂÎ¸³¤Î¥ä¥Ä¤Ë¤ÏÇ»ÅÙ¤òÇö¤á¤¿¤â¤Î¤òÅÏ¤¹¤ó¤À¡£¤½¤¤¤Ä¤¬»à¤ó¤À¤é²¶¤é¤¬Êá¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤À¤í¡©¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
Èà¤é¤ÏÆüËÜ¤òÈÎÇäÀè¤ËÁÀ¤¦ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤ÏÂçÈ¾¤¬Ãæ¹ñ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÃÏÍýÅª¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ò¤È¤Ä¡£¤Ç¤â°ìÈÖ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤ÊÉÔ·Êµ¤¤Ç¥«¥Í¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Í¡£Å¬Åö¤ÊÌÙ¤±ÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ì¤Ð´ÊÃ±¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥«¥Í¤Ë¥â¥Î¤ò¸À¤ï¤»¤Æ¸ýÉõ¤¸¤Ç¤¤ë¡£²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤â¥¤¡¼¥¸¡¼¤Ê¤ó¤À¤è¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï³æ¹¥¤Î¥«¥â¤À¤Í¡×
´´Éô¤Ï¶²¤ë¤Ù¤ÌîË¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÆüËÜ¤òÃæ·ÑÃÏÅÀ¤Ë³¤³°¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤«¤é¤Î²ÙÊª¤È¤Ê¤ë¤ÈÀÇ´Ø¤Î¸¡±Ü¤¬¸·¤·¤¤¹ñ¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î²ÙÊª¤Ï´Ë¤¤ÃÏ°è¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡£µòÅÀºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤è¡×
ºÇ¸å¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤·½ª¤¨¤ë¤È¡¢´´Éô¤Ï¼ê»æ¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤òÃ´Åö¤·¤¿Ãç²ð¼Ô¤Ë¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¤Ï¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡£²¶¤é¤ÎÃç´Ö¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ä¤Ä¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÉÏ¤·¤µ¤Ë¤Ä¤±¹þ¤ß¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¡Ö¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¡×¡£ÈÈºáÁÈ¿¥¤ÎÌÙ¤±¤Î¤¿¤á¤Ë¼ã¼Ô¤¬¿©¤¤Êª¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤òÄ¾»ë¤·¡¢ÁáµÞ¤ËÂÐºö¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2026Ç¯2·î20¡¦27Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê