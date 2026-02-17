「bark up the wrong tree」の意味は？“間違った木に吠える”とは、つまり…！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「お門違い／見当違いのことをする」でした！

「bark up the wrong tree」は、直訳すると「間違った木に向かって吠える」という意味になります。ここで吠えているのは、猟犬です。

つまり「獲物がいない木に向かって吠えても獲物は捕れない」ことから、「お門違い／見当違い」という意味で使われますよ。

A：「Dad, can you raise my monthly allowance?」

（お父さん、お小遣い上げくれない？）

B：「You're barking up the wrong tree. That's something your mother decides.」

（私に言っても意味ないよ。その件は、お母さんに決定権があるからね）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。