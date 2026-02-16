¡ÖËþ³ÛÅê»ñ¤Ê¤ó¤ÆÌµÍý¡×¤È¤¤¤¦Êý¤ËÄ¶Ï¯Êó¡ª¼Â¤Ï¡ü¡ü¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤ÇÏ·¸å»ñ»º¤ò³ÎÊÝ½ÐÍè¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÄ»³¤æÆ¤ÎñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¶âÍ»³Ø¡×¤Ç¡¢¡Ö¡ØËþ³ÛÅê»ñ¤Ê¤ó¤ÆÌµÍý¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¤ËÄ¶Ï¯Êó¡ª¼Â¤Ï¡ü¡ü¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤ÇÏ·¸å»ñ»º¤ò³ÎÊÝ½ÐÍè¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¡ÖÏ·¸å2,000Ëü±ßÌäÂê¡×¤ä¿·NISA¤ÎËþ³Û1,800Ëü±ß¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ë¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤Î¹Í¤¨Êý¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
Ä»³¤»á¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö°Ç±À¤Ë1,800Ëü±ß¤òÅê»ñ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êú¤¯¡Ö¤¤¤¯¤é¤ª¶â¤¬¤¢¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ËÂÐ¤·¡¢»á¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤¤¤¯¤éÂ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤òÀµ¤·¤¯ÇÄ°®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µÕ»»»×¹Í¤À¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê·×»»ÊýË¡¤òÄó¼¨¡£¤Þ¤º¡¢ÄÌÄ¢¤Î1Ç¯´Ö¤Î¼ý»Ù¤ò´ð¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÇ¯´ÖÀ¸³èÈñ¤ò»»½Ð¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¾Íè¼õ¤±¼è¤ëÇ¯¶â³Û¤òº¹¤·°ú¤±¤Ð¡¢Ï·¸å¤ËÉÔÂ¤¹¤ë¶â³Û¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤¬Ç¯´Ö300Ëü±ß¡¢Ç¯¶â¤¬200Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡¢ÉÔÂ¤¹¤ë¤Î¤ÏÇ¯´Ö100Ëü±ß¤À¡£¤³¤Î¡ÖÇ¯´Ö100Ëü±ß¡×¤³¤½¤¬¡¢Åê»ñ¤ÇÊä¤¦¤Ù¤¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸³Û¤È¤Ê¤ë¡£
»á¤Î»î»»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÇ¯´Ö100Ëü±ß¡Ê·îÌó8Ëü±ß¡Ë¤ò25Ç¯´Ö¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¸µËÜ¤Ï¡¢Ç¯Íø5%¤Ç±¿ÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ìó1,383Ëü±ß¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ëè·î52,000±ß¤ò15Ç¯´ÖÀÑ¤ßÎ©¤ÆÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃ£À®²ÄÇ½¤Ê¶â³Û¤Ç¤¢¤ê¡¢É¬¤º¤·¤â1,800Ëü±ß¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÄ»³¤»á¤Ï¡¢¾ò·ï¤Ë¹ç¤¨¤Ð¡ÖiDeCo¤â¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¡×¤È¸ì¤ë¡£iDeCo¤Ï½êÆÀÀÇ¡¦½»Ì±ÀÇ¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸¶Â§60ºÐ¤Þ¤Ç°ú¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡¢½Ð¸ý¤Ç²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·»á¤Ï¡¢iDeCo¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿»ñ¶â¤òÂà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇÈó²ÝÀÇ¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤½¤Î»ñ¶â¤òNISA¸ýºÂ¤Ë°Ü¤·¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹ç¤ï¤»µ»¤òÄó°Æ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êiDeCo¤ÎÀáÀÇ¥á¥ê¥Ã¥È¤òµý¼õ¤·¤Ä¤Ä¡¢NISA¤Î¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò³è¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¤¤¯¤éÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤µ¤¨Àµ¤·¤¯ÇÄ°®¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢É¬¤º¤·¤â1,800Ëü±ß¤ÎÅê»ñ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¡£Ä»³¤»á¤Î²òÀâ¤Ï¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤¿¿ô»ú¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¼«¿È¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
