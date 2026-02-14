ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏が13日夜、自身のX（旧ツイッター）を更新。飛行機搭乗に関する投稿を謝罪した東大公共政策大学院2年生でタレントの神谷明采（25）について言及した。

神谷は11日の投稿で「ガンダしてファイナルコールで乗れました」と、出発直前の搭乗締め切りの案内で飛行機に乗り込んだ様子を報告。「いつも迷惑かけてごめんなさい」と機内でほほ笑む写真とともにアップした。

この投稿に多くの反響が寄せられ、航空会社のスタッフを名乗るアカウントからは、「ファイナルコール」になるとスタッフが不在の乗客を探す作業が発生し、乗客を待たせる可能性があることを忠告する投稿なども寄せられた。

そして神谷は13日に「この度は、私の軽率なSNS投稿により、多くの方々に不快な思いをさせ、多大なるご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。「所属事務所および大学院からも厳重な注意を受け、自身の未熟さを痛感しております。今後は、皆様から頂いた厳しいご指摘を真摯に受け止め、社会的な責任を自覚し、行動を改めて参ります」などとつづっていた。

堀江氏は神谷の謝罪を伝える記事を引用した上で「暇人の僻み」とツッコミを入れた。続けて別の投稿で「事務所とか大学院のクソサラリーマンが自己保身で神谷さんを突き放すとかマジクソじゃない？」と投げかけた。さらに「神谷も謝罪文とかだすんじゃねーよ。暇人の貧乏人が喜ぶだけだろ」とした。堀江氏の一連の投稿に対し、さまざまな意見が寄せられている。