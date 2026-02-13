映画『超かぐや姫！』劇中曲「私は、わたしの事が好き。」リリックムービーが解禁
オリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』、HoneyWorksが手掛ける本作の劇中曲「私は、わたしの事が好き。」のリリックムービーが解禁された。
さらにサンリオが主催する「Sanrio Virtual Festival」に出演することが決定。3Dになったかぐやが「私は、わたしの事が好き。」のライブパフォーマンスを披露することが発表され、大きな注目を集めている。ぜひ今後の展開に注目したい。
●作品情報
『超かぐや姫！』
【あらすじ】
夢と希望の集まる仮想空間＜ツクヨミ＞。
少女たちの出会い、そして別れのためのステージが、幕を開ける――
今より少しだけ先の未来。
都内の進学校に通う17歳の女子高生・酒寄彩葉は、バイトと学業の両立に励む超絶多忙な日々を送っていた。
日々の癒やしは、インターネット上の仮想空間＜ツクヨミ＞の管理人兼大人気ライバー(配信者)・月見ヤチヨの配信を見ること。
自分の分身を作り誰もが自由に創作活動を行う＜ツクヨミ＞で、彩葉はヤチヨの推し活をしつつ、バトルゲームで細々とお小遣い稼ぎをしていた。
そんなある日の帰り道、彩葉は七色に光り輝くゲーミング電柱を見つける。
中から出てきたのは、なんとも可愛らしい赤ちゃん。
放っておけず連れ帰ると、赤ちゃんはみるみるうちに大きくなり、彩葉と同い年ぐらいの女の子に。
「あなた、もしやかぐや姫なの？」
大きくなったかぐや姫はわがまま放題。
かぐやのお願い(わがまま)で彩葉は、ツクヨミでのライバー活動を手伝うことに。
彩葉がプロデューサーとして音楽を作り、かぐやがライバーとして歌うことで、二人は少しずつ打ち解けていく。
かぐやを月へと連れ戻す不吉な影が、すぐそこまで迫っているとも知らずに―― これは、まだ誰も見たことがない「かぐや姫」の物語。
【CAST】
かぐや：夏吉ゆうこ
酒寄彩葉：永瀬アンナ
月見ヤチヨ：早見沙織
帝アキラ：入野自由
駒沢雷：内田雄馬
駒沢乃依：松岡禎丞
綾紬芦花：青山吉能
諌山真実：小原好美
FUSHI：釘宮理恵
忠犬オタ公：ファイルーズあい
乙事照琴：花江夏樹
メインテーマ：「Ex-Otogibanashi」月見ヤチヨ(cv.早見沙織)
エンディングテーマ：「ray 超かぐや姫！Version」かぐや(cv.夏吉ゆうこ)、月見ヤチヨ(cv.早見沙織)
劇中歌楽曲提供：ryo (supercell)、yuigot、Aqu3ra、HoneyWorks、40mP、kz(livetune)
【STAFF】
監督：山下清悟
脚本：夏生さえり/山下清悟
ツクヨミキャラクターデザイン：へちま
現実キャラクターデザイン：永江彰浩
ライブ演出：中山直哉
美術監督：宍戸太一
色彩設計：広瀬いづみ
ツクヨミコンセプトデザイン：東みずたまり/フジモトゴールド(ゴキンジョ)
現実コンセプトデザイン：刈谷仁美
CG監督：町田政彌(スティミュラスイメージ)
CG背景：草間徹也(キューンプラント)
編集：木南涼太
撮影監督：千葉大輔(Folium)
音楽：コーニッシュ
音響監督：三好慶一郎
企画・プロデュース：山本幸治
製作：コロリド・ツインエンジンパートナーズ
アニメーション制作：スタジオコロリド/スタジオクロマト
●開催情報
Sanrio Virtual Festival出演概要
超かぐや姫！パフォーマンス ※披露曲：「私は、わたしの事が好き。」
イベント開催日
・2月14日(土) 12:00
・2月15日(日) 12:00
・3月7日(土) 12:00
・3月8日(日) 12:00
詳しくはこちら
https://v-puroland.sanrio.co.jp/contents/kaguya
