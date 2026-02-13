映画『超かぐや姫！』劇中曲「私は、わたしの事が好き。」リリックムービーが解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

オリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』、HoneyWorksが手掛ける本作の劇中曲「私は、わたしの事が好き。」のリリックムービーが解禁された。

さらにサンリオが主催する「Sanrio Virtual Festival」に出演することが決定。3Dになったかぐやが「私は、わたしの事が好き。」のライブパフォーマンスを披露することが発表され、大きな注目を集めている。ぜひ今後の展開に注目したい。

●作品情報

『超かぐや姫！』

【あらすじ】

夢と希望の集まる仮想空間＜ツクヨミ＞。

少女たちの出会い、そして別れのためのステージが、幕を開ける――

今より少しだけ先の未来。

都内の進学校に通う17歳の女子高生・酒寄彩葉は、バイトと学業の両立に励む超絶多忙な日々を送っていた。

日々の癒やしは、インターネット上の仮想空間＜ツクヨミ＞の管理人兼大人気ライバー(配信者)・月見ヤチヨの配信を見ること。

自分の分身を作り誰もが自由に創作活動を行う＜ツクヨミ＞で、彩葉はヤチヨの推し活をしつつ、バトルゲームで細々とお小遣い稼ぎをしていた。

そんなある日の帰り道、彩葉は七色に光り輝くゲーミング電柱を見つける。

中から出てきたのは、なんとも可愛らしい赤ちゃん。

放っておけず連れ帰ると、赤ちゃんはみるみるうちに大きくなり、彩葉と同い年ぐらいの女の子に。

「あなた、もしやかぐや姫なの？」

大きくなったかぐや姫はわがまま放題。

かぐやのお願い(わがまま)で彩葉は、ツクヨミでのライバー活動を手伝うことに。

彩葉がプロデューサーとして音楽を作り、かぐやがライバーとして歌うことで、二人は少しずつ打ち解けていく。

かぐやを月へと連れ戻す不吉な影が、すぐそこまで迫っているとも知らずに―― これは、まだ誰も見たことがない「かぐや姫」の物語。

【CAST】

かぐや：夏吉ゆうこ

酒寄彩葉：永瀬アンナ

月見ヤチヨ：早見沙織

帝アキラ：入野自由

駒沢雷：内田雄馬

駒沢乃依：松岡禎丞

綾紬芦花：青山吉能

諌山真実：小原好美

FUSHI：釘宮理恵

忠犬オタ公：ファイルーズあい

乙事照琴：花江夏樹

メインテーマ：「Ex-Otogibanashi」月見ヤチヨ(cv.早見沙織)

エンディングテーマ：「ray 超かぐや姫！Version」かぐや(cv.夏吉ゆうこ)、月見ヤチヨ(cv.早見沙織)

劇中歌楽曲提供：ryo (supercell)、yuigot、Aqu3ra、HoneyWorks、40mP、kz(livetune)

【STAFF】

監督：山下清悟

脚本：夏生さえり/山下清悟

ツクヨミキャラクターデザイン：へちま

現実キャラクターデザイン：永江彰浩

ライブ演出：中山直哉

美術監督：宍戸太一

色彩設計：広瀬いづみ

ツクヨミコンセプトデザイン：東みずたまり/フジモトゴールド(ゴキンジョ)

現実コンセプトデザイン：刈谷仁美

CG監督：町田政彌(スティミュラスイメージ)

CG背景：草間徹也(キューンプラント)

編集：木南涼太

撮影監督：千葉大輔(Folium)

音楽：コーニッシュ

音響監督：三好慶一郎

企画・プロデュース：山本幸治

製作：コロリド・ツインエンジンパートナーズ

アニメーション制作：スタジオコロリド/スタジオクロマト

●開催情報

Sanrio Virtual Festival出演概要

超かぐや姫！パフォーマンス ※披露曲：「私は、わたしの事が好き。」

イベント開催日

・2月14日(土) 12:00

・2月15日(日) 12:00

・3月7日(土) 12:00

・3月8日(日) 12:00

詳しくはこちら

https://v-puroland.sanrio.co.jp/contents/kaguya

関連リンク

超かぐや姫！ 公式サイト

https://www.cho-kaguyahime.com