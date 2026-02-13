この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資家・田端信太郎氏が運営するYouTubeチャンネル「田端大学 投資学部」が、「【中国資本でも大丈夫？】moomoo証券の伊澤社長に忖度ナシで直撃取材しました。」と題した動画を公開した。田端氏は、自身の活動のスポンサーとなったmoomoo証券の伊澤フランシスコ社長に対し、ネット上で囁かれる中国資本への懸念や、同社アプリが提供する情報の真意について鋭く切り込んだ。



動画の冒頭、田端氏は伊澤氏の経歴を紹介。スペインと日本のハーフであり、慶應義塾大学卒業後に外資系金融機関を渡り歩いた伊澤氏だが、moomoo証券の立ち上げ時には「金融庁への申請書の半分は自分で書いた」「アプリ内の翻訳も一人で行った」と明かし、田端氏を驚かせた。伊澤氏は、従来の証券会社が口座開設者を優遇するのに対し、moomoo証券は「情報格差をなくす」というミッションのもと、アプリをダウンロードするだけですべての情報を無料で見られるように設計していると説明した。



対談のハイライトとなったのは、アプリに搭載されている「大口注文の検知機能」についての議論だ。伊澤氏は、元プロトレーダーの視点から、機関投資家がマーケットインパクトを避けるために注文を分割する手口を解説。その上で、同社のアプリでは約定データや歩み値を分析し、大口投資家の介入をリアルタイムで視覚化できると語った。これに対し田端氏が「機関投資家にとっては知られたくない情報では？」と指摘すると、伊澤氏は「絶対に知られたくない情報」と認めつつ、それを個人投資家に提供することで情報の非対称性を解消したいという熱意を示した。



また、田端氏は「中国資本だが大丈夫なのか」という視聴者からの懸念についても直球で質問。伊澤氏は、日本国内で金融商品取引業者として厳格な法令遵守が求められている点や、顧客情報が管理されているデータセンターの場所が豊洲にあり、物理的に独立したサーバーで管理されていることなどを具体的に説明した。田端氏は「社長自らがここまで詳細に語るのは誠実だ」と評価し、最後には実際に入金して取引を行うことを宣言して動画を締めくくった。