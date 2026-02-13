元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈が、自身の性欲について「自覚はある」と赤裸々に告白。清楚なイメージを覆す衝撃のぶっちゃけトークに、スタジオが騒然となった。

【映像】軽く見える元NHKアナの服装

2月12日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

ゲストの中川は、番組終盤に稲田から「性欲はあります？ 強いんですか？」と直球の質問を投げかけられた。中川は爆笑しながら机に伏せ、「マジで一回もこういう話したことないんですけど」と戸惑いつつも、「アナウンサーとか看護師さんとかって、『ちゃんとしなきゃいけない仕事の人って性欲強そう』って言われることあるけど……ちょっと自覚はある感じです」と回答。自身の性欲の強さを認める発言が飛び出した。

さらに中川は、「周りの友達の話を聞いていても、やっぱりアナウンサーみたいな職業って、性欲強めの人が多いのかなって思う」と持論を展開。ぺえから「どこかで開放しないと人間としておかしくなっちゃいそうだから、それはそのままでね」とフォローされると、中川は「はい。でも彼氏ができるとすごく開放的になるタイプなんですけど」と、さらに踏み込んだ衝撃の告白を重ねた。

この隠しきれない情熱的な素顔に、ぺえは「想像しやすいな。ピュアっちゃピュアなんだと思う。計算でこの明るさを振る舞ってる感じはしない」と分析。稲田からも「全部想像できちゃう」と呆れられながらも、元NHKアナという肩書きを感じさせないオープンな姿勢に、MC陣は最終的に好感を示していた。